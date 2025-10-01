Payroll manager Denmark & Sweden
Varje dag får vi möjligheten att göra en positiv påverkan - på våra kollegor, partners, kunder och samhället. Tillsammans skapar vi framtidens lösningar och bidrar till att använda den fulla potentialen av värdefulla resurser. Genom att agera kraftfullt, utmanar vi konventionellt tänkande och utvecklar världsledande teknologier som bidrar till framsteg inom viktiga områden, så som energi, mat, vatten och sjöfart. När vi går framåt, driver den innovativa och öppna anda som bygger vår 140-åriga startup-kultur och snabba tillväxt, även vår personliga tillväxt. Så, när vi formar en resursrik, mindre slösaktig värld, bygger vi även vår personliga utveckling.
Vem är du?
Du har en passion för lön och system kopplat lön. Du har ett starkt driv, är strukturerad, har starkt fokus på att aligna processer och arbetssätt. Du tar utmaningar med en positiv approach och med ständiga förbättringar som en del av vardagen. Du är en naturlig ledare och vill hjälpa ditt team till engagemang och förändring.
Om jobbet
Du kommer att ha ansvar för löneleveransen samt tillhörande system för våra fem svenska och fem danska verksamhetssiter. I nära samarbete med de svenska och danska löneteamen säkerställer du en kvalitativ och effektiv leverans. Rollen är en del av vårt HR Service Center för Danmark och Sverige.
Vårt masterdata-system är Workday, medan vi använder HR Plus 8 som lönesystem i Sverige och Lessor i Danmark.
Du rapporterar till Manager HR Service Centre Scandinavia / Country Manager Sweden & Denmark, som är baserad i Lund. Rollen innebär resor mellan våra olika siter i Sverige och Danmark.
Vad du kan
Du har erfarenhet av Lön och lagarna som styr det, helst i både Danmark och Sverige. Men annars är du redo att lära dig.
Du drivs av att leda i förändring och är duktig på att skapa interna nätverk.
För denna roll är svenska och/eller danska på hög nivå ett krav. Engelska är vårt koncernspråk och därmed också ett krav.
Det är en fördel om du känner till Workday.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Oghene, , HR Service Centre Manager Scandinavia / Country Manager Sweden & Denmark
Regina García Moguel, , Talent Acquisition Partner
For union information, please contact:
Johan Ranhög, Akademikerna,
Stefan Sandell, Ledarna,
Monica Anderberg, Unionen,
Välkommen med din ansökan senast oktober 15th, 2025 via vår hemsida. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och vi uppmuntrar dig därför att skicka in din ansökan snarast.
Vi bryr oss om mångfald, inkludering och rättvisa i våra rekryteringsprocesser. Vi tror också att beteendeegenskaper kan ge viktig information om hur bra en kandidat passar i en roll. För att hjälpa oss att uppnå detta tillämpar vi Pymetrics spel. Efter att du sökt rollen kommer du att bli inbjuden att spela bedömningsspelen.
