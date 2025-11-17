Patient Support till digital vård
Vill du vara en del av ett nyskapande team som tar digital vård till nästa nivå? Välkommen till oss på Migränhjälpen, där framtidens vård skapas idag!
Om oss
På Migränhjälpen är innovation och patientfokus i centrum. Vi erbjuder patienter över hela landet högkvalitativ specialistvård, digitalt! Sedan starten 2020 har vi hjälpt över 15 000 patienter med svår huvudvärk och migrän, och är idag världens första digitala vårdtjänst helt specialiserad på migrän.
Vi är en växande och entreprenöriell organisation med ett arbetssätt som skiljer sig från traditionella vårdgivare. Hos oss är strukturen platt och beslutsvägarna korta så varje medarbetare både kan och förväntas komma med förslag för att utveckla våra arbetssätt och patientresa.
Teamet på Migränhjälpen består av neurologer, sjuksköterskor och administrativ personal som jobbar på distans eller på vår fysiska mottagning i Solna, där även huvudkontoret finns. Den digitala vårdtjänsten och vår fysiska neurologmottagning driver vi på uppdrag av Region Stockholm inom vårdval neurologi.
Om rollen
Som Patient Support är du en central del av patientens kontakt med oss. Du arbetar med att:
Ta emot och hantera patientärenden via telefon samt skrift
Stötta patienter i praktiska och administrativa frågor
Samordna kontakt mellan patienter, sjuksköterskor och läkare
Vara en del av feedback-loopen mot produkt- och utvecklingsteamet, genom att lyfta patienternas perspektiv och bidra till förbättring av våra digitala tjänster
Vara med och utveckla supportfunktionen genom att effektivisera arbetssätt, vidareutveckla systemstöd och förbättra våra kontaktkanaler
Administrativt arbete digitalt och på Migränhjälpens klinik
Delta i jourverksamhet vissa helger för att säkerställa tillgänglighet och support
Arbetet sker i nära samarbete med det medicinska teamet och kräver både noggrannhet, struktur och ett varmt bemötande.
Vem vi söker Du är trygg i din yrkesroll, lösningsorienterad och trivs i en miljö där vård möter teknik. Vi söker dig som har:
Utbildning som undersköterska, medicinsk sekreterare eller motsvarande vårdadministrativ kompetens
God datorvana och lätt att lära dig nya system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från mottagningsarbete, digital vård eller patientkontakt är meriterande.
Praktisk information Placeringsort: Solna, Framstegsgatan 23
Möjlighet till distansarbete en dag i veckan
Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
