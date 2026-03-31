Pasta kock sökes
2026-03-31
Om jobbet
Arbetet Som kock hos oss blir du en viktig del av köksteamet och ansvarar för beredning och tillagning av rätter under kvällsservering. Arbetsuppgifterna innefattar mise-en-place, tillagning vid varma och kalla stationer, portionering, uppläggning och kvalitetssäkring inför servering.
Vi söker Vi söker en erfaren kock med god yrkeskunskap från restaurangkök i högt tempo. Du har vana att arbeta både självständigt och i team, är van vid att hantera flera rätter samtidigt och har känsla för råvaror och smaker. Erfarenhet av både varmkök och kalla stationer är meriterande liksom kunskap om portionsberäkning och köksekonomi.
Du är Du är noggrann, stresstålig och har en positiv inställning till samarbete och utveckling. Du kommunicerar väl med kollegor i kök och servering, tar ansvar för din arbetsstation och bidrar till en god arbetsmiljö. Flexibilitet i arbetstider krävs då kvällar, helger och högsäsonger förekommer.
Kravspecifikation
Relevant yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet som kock
Flera års erfarenhet från restaurangkök med högt tempo
God kunskap om råvaruhantering, portionsberäkning och köksekonomi
Kunskap om livsmedelshygien och HACCP
Goda kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska
Vi erbjuder En stimulerande arbetsmiljö på Solna i ett väl etablerat restaurangkoncept. Tjänsten erbjuds som heltid med kombination av kvälls- och helgarbete. Anställning inleds med provanställning. Du får möjlighet att påverka menyutveckling, arbeta med högkvalitativa råvaror och utvecklas tillsammans med ett engagerat team i en plats med starkt kundfokus.
Skicka din ansökan med CV och gärna referenser. Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Ozgruppenab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OZ Gruppen AB
(org.nr 556945-4738)
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
La Regina Jobbnummer
9831525