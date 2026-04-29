Pasta kock sökes
LEDIG TJÄNST · STOCKHOLM
Pastakock
Kvällsarbete · Heltid eller deltid · Upplärning ingår
KVÄLL
OMFATTNING
Heltid eller deltid
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse
OM TJÄNSTEN
Vi söker en engagerad pastakock som vill bli en viktig del av vårt köksteam. Hos oss lagar vi pastarätter med omsorg om råvaror och smak - och vi värdesätter ett gott samarbete lika högt som ett vällagat fat.
Du behöver inte kunna allt från dag ett. Vi utbildar dig i vår pastameny och våra rutiner - det viktigaste är att du har erfarenhet från kök och trivs med att jobba i team.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Tillaga pastarätter och tillbehör enligt restaurangens recept och standard
Förbereda mise en place inför kvällsservice
Bidra till ett smidigt och välorganiserat kök under service
Hålla ordning och renlighet på din station
Samarbeta med övriga i köket för att säkerställa en bra gästupplevelse
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av att arbeta i kök - bransch eller livsmedel
Är punktlig, ansvarsfull och trivs i ett högt tempo
Är en lagspelare som hjälper till där det behövs
Är nyfiken på att lära dig och växa i din roll
Har möjlighet att arbeta kvällspass, även helger
DET HÄR ERBJUDER VI
Gedigen upplärning i vår pastameny och köksrutiner
En välkomnande arbetsmiljö med ett engagerat team
Möjlighet att växa och ta mer ansvar med tiden
Flexibel tjänstegrad - heltid eller deltid efter överenskommelse
Kollektivavtalsenliga villkor
ANSÖKAN
Skicka din ansökan med ett kort personligt brev och CV. Berätta gärna lite om din bakgrund i kök och varför du söker tjänsten. Vi kallar löpande till intervju, så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: lareginasolna@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OZ Gruppen AB
(org.nr 556945-4738)
Parkvägen 2
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
La Regina Jobbnummer
9883888