Passionerade CE- Chaufför Sökes
Zoom Transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka Visa alla fordonsförarjobb i Botkyrka
2026-03-11
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zoom Transport AB i Botkyrka
Om jobbet
Är du en trygg och professionell chaufför som trivs bäst på den öppna vägen? Vi växer och söker nu fler kollegor med CE-behörighet som vill bli en del av vårt stabila team. Du utgår från Södertäljeområdet. Vi lägger stor vikt vid din kompetens och erbjuder därför en marknadsledande lön för rätt person.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Arbetet innebär fjärrkörning över längre sträckor, vilket ställer krav på att du planerar din körning effektivt och trivs med att ligga ute på vägarna. Du ansvarar för att godset levereras säkert och i tid, samtidigt som du representerar företaget mot våra kunder.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön: Vi värdesätter din erfarenhet och erbjuder en lön som speglar din yrkesskicklighet.
Moderna fordon: Du kör i välutrustade och fräscha lastbilar för högsta möjliga komfort och säkerhet.
Stabilitet: En trygg anställning med schyssta villkor och ett stöttande team i ryggen.Kvalifikationer
Giltigt körkort med CE-behörighet.
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis).
Digitalt förarkort.
Erfarenhet av fjärrkörning är meriterande.
Du är noggrann, punktlig och tar ett stort eget ansvar för ditt fordon och din last.Så ansöker du
Låter det här som rätt utmaning för dig? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan (CV och ett kort personligt brev) redan idag!
Kontakt: [Namn/E-post/Telefonnummer] Ort: [Utgångsort]
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: zoomtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zoom Transport AB
(org.nr 559309-6653) Kontakt
Junaid Chaudhry zoomtransportab@gmail.com 0735011011 Jobbnummer
9791755