Parkourtränare
2025-08-17
Vi söker parkourtränare!
Parkour är att ta sig från punkt A till punkt B på snabbast, smidigaste och effektivaste sätt möjligt. Att leta efter nya vägar och lösningar, att träna upp sin fysiska och psykiska kapacitet och att utvecklas och börja se hinder som möjligheter - det är Parkour!
Vi på Stockholm Barnidrottsförening söker just nu ungdomstränare som vill vara förebilder för barn och ungdomar i hela Stockholm och undervisa i Parkour.
Kort om Stockholms Barnidrottsförening
Stockholm Barnidrottsförening har som ändamål att erbjuda idrottsklasser av högsta kvalité. Vi erbjuder träning inom gymnastik och parkour för barn och ungdomar. Utöver terminsträning arrangerar vi läger under skolloven.
Innan du börjar arbeta via oss är det viktigt att du går vår egna parkourutbildning eller en utbildning hos gymnastikförbundet.
Om dig:
Gilla att lära ut till barn och ungdomar
Brinner för idrott - främst parkour/free running/
Kunna arbeta både självständigt och i team
Vi söker dig med baskunskaper inom parkour/Free running/akrobatik
Träningen bedrivs i gymnastiksalar runt om i Stockholm.
Arbeta med något du brinner för och utveckla dina ledarkunskaper. Du blir en del av vårt tränarteam med samma intresse som du själv.
Merit: Utbildad idrottslärare eller tidigare ledaruppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
