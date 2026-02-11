Parkarbetare säsong 2026
2026-02-11
Om rollen
Vi söker dig som vill vara med och skapa trivsamma och välskötta utemiljöer i Lunds kommun.
Som säsongsarbetare hos oss blir du en del av ett arbetslag inom enheten för objektsskötsel, där du ansvarar för skötseln av grönområden vid skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter. Arbetet är varierande och sker både självständigt och i grupp. Du kommer bland annat att arbeta med: Gräsklippning, slyröjning, ogräsrensning, häckklippning, beskärning, jordförbättring, plantering och bevattning, samt andra övrigt förekommande skötseluppgifter i våra utemiljöer.
Vi söker dig
För att trivas i rollen tror vi att du är samarbetsvillig, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har erfarenhet av eller ett stort intresse för grönyteskötsel och är bekväm med fysiskt arbete. Ett krav för tjänsten är god språkförståelse i svenska. Det är meriterande med B-körkort, utbildning inom området och om du har erfarenhet av att köra servicebil i lite större storlek.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Observera att urval och intervjuer sker löpande, och vi kommer att tillsätta fyra av totalt åtta tjänster innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Fyra av tjänsterna avser perioden 1 mars-31 oktober.
Resterande fyra tjänster avser perioden 1 april-30 september.
Om arbetsplatsen
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
