Pågensäljare - vid behov

Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Gällivare
2026-03-27


Vill du ha ett aktivt, självständigt extrajobb där ingen dag är den andra lik?Nu söker vi dig som vill hoppa in vid behov som Pågensäljare i Gällivare - perfekt för dig som vill ha flexibilitet och ansvar i ett starkt varumärke.

Du rycker in vid försäljningstoppar, sjukdom eller planerad frånvaro och blir en viktig del i att våra produkter alltid finns på plats i butik.

Det här erbjuder vi dig


Ett flexibelt extrajobb vid behov


Självständigt arbete med stort eget ansvar


En rörlig och social arbetsdag


Introduktion och upplärning från ett erfaret team


Möjlighet till mer arbete över tid

Om rollen - Pågensäljare

Som Pågensäljare ansvarar du för att:


Leverera och sälja Pågens produkter till butik


Säkerställa exponering och tillgänglighet i hylla


Bygga relationer med butikspersonal


Planera och genomföra din dag självständigt

Arbetet är fysiskt, varierande och kombinerar försäljning med distribution.

Vem söker vi?

Vi söker dig som:


Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel


Trivs med ett högt tempo och eget ansvar


Är social, driven och lösningsorienterad


Har god planeringsförmåga


Kommunicerar väl på svenska


Har B-körkort


Är över 18 år

Tidigare erfarenhet inom försäljning, butik eller distribution är meriterande - men inget krav.

Anställning & villkor


Timanställning vid behov


Arbetstider varierar beroende på behov


Lön enligt avtal

Publiceringsdatum
2026-03-27

Så ansöker du
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan.

Vid frågor om tjänsten, kontakta:jorgen.lindmark@pagen.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315928".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pågen Färskbröd AB (org.nr 556082-4350)

Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB

Jobbnummer
9824292

