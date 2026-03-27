Pågensäljare - vid behov
2026-03-27
Vill du ha ett aktivt, självständigt extrajobb där ingen dag är den andra lik?Nu söker vi dig som vill hoppa in vid behov som Pågensäljare i Gällivare - perfekt för dig som vill ha flexibilitet och ansvar i ett starkt varumärke.
Du rycker in vid försäljningstoppar, sjukdom eller planerad frånvaro och blir en viktig del i att våra produkter alltid finns på plats i butik.
Det här erbjuder vi dig
Ett flexibelt extrajobb vid behov
Självständigt arbete med stort eget ansvar
En rörlig och social arbetsdag
Introduktion och upplärning från ett erfaret team
Möjlighet till mer arbete över tid
Om rollen - Pågensäljare
Som Pågensäljare ansvarar du för att:
Leverera och sälja Pågens produkter till butik
Säkerställa exponering och tillgänglighet i hylla
Bygga relationer med butikspersonal
Planera och genomföra din dag självständigt
Arbetet är fysiskt, varierande och kombinerar försäljning med distribution.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Trivs med ett högt tempo och eget ansvar
Är social, driven och lösningsorienterad
Har god planeringsförmåga
Kommunicerar väl på svenska
Har B-körkort
Är över 18 år
Tidigare erfarenhet inom försäljning, butik eller distribution är meriterande - men inget krav.
Anställning & villkor
Timanställning vid behov
Arbetstider varierar beroende på behov
Lön enligt avtal
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:jorgen.lindmark@pagen.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315928". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350) Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Jobbnummer
9824292