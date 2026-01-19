Packare/Operatör - Kvällsskift
2026-01-19
Vi söker engagerade packare/maskinoperatörer som vill arbeta kväll inom plast/tillverkningsproduktion i Gnosjö. Gillar du praktiskt arbete och har ett intresse för teknik? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vad du kommer att göra:
Packning av plastdetaljer vid maskinbandet
Kontrollera att produkterna håller hög kvalitet
Hålla arbetsplatsen ren och säker
Samarbeta med ett härligt team inom produktion
Vi tror att du:
Har erfarenhet som maskinoperatör, gärna inom plast- eller verkstadsindustri.
Är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Stresstålig och van vid snabbt tempo
Har ett tekniskt intresse och gillar att lösa problem.
Kan svenska i tal och skrift för att följa instruktioner och dokumentation.
Meriterande om du har :
Erfarenhet av formsprutning eller extrudering.
Truckkort
Teknisk utbildning, t.ex. från gymnasiet
Om jobbet:
Plats: Gnosjö
Omfattning: Heltid
Skift: Kväll / Natt
Hos oss blir du en del av ett team där vi värdesätter kvalitet, säkerhet och samarbete. Låter det spännande? Välkommen att söka och bli en del av vårt team!
Har du frågor, skicka ett mail till jobb_@teamworkbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb_@teamworkbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PM26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junior TeamWork AB
(org.nr 559211-0711) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teamwork Bemanning AB Jobbnummer
9693167