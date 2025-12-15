Packaging Engineer - Printing & Converting - Sthlm
Vi söker nu en erfaren Packaging Engineer med specialistkompetens inom Printing & Converting till ett långsiktigt uppdrag inom en internationell organisation verksamma inom konsumentprodukter.
Rollen är placerad i Stockholm och innebär arbete med utveckling av förpackningar för orala nikotinprodukter i en global kontext. I rollen som Packaging Engineer ansvarar du för hela Print & Converting-processen - från tidig utvecklingsfas till kommersiell produktion. Uppdraget omfattar integration av en ny produktkategori och innebär ett nära samarbete med tvärfunktionella team, marknader och externa leverantörer. Du bidrar med teknisk expertis, säkerställer grafisk kvalitet och driver effektiva arbetssätt för att möjliggöra snabb och säker lansering av nya förpackningslösningar.
Arbetsuppgifter och ansvar
• Ansvara för Print & Converting-aktiviteter genom hela förpackningsutvecklingsprocessen
• Genomföra och bidra till 360-bedömning av grafik, tryck- och finishteknologier
• Säkerställa integration av grafiska och dekorativa element i förpackningsutrustning och materialspecifikationer
• Ta fram och kvalitetssäkra tekniska nyckeldokument (ex. Good to Design file, Master Printing Report, Master Color Standard)
• Medverka i och/eller leda leverantörsval i samarbete med inköp
• Delta i tryckprov och första kommersiella tryckningar hos leverantörer
• Säkerställa efterlevnad av regulatoriska och compliance-krav för tryckta komponenter ur ett globalt perspektiv
• Stödja rotorsaksanalyser vid kvalitetsavvikelser
• Arbeta tvärfunktionellt för att förenkla processer och stärka exekveringsberedskap
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt - december 2026, med möjlighet till förlängning
Arbetssätt: På plats initialt, därefter möjlighet till hybridarbete
DETTA SÖKER VI
• Kandidatexamen inom teknik, tryck, materialvetenskap eller motsvarande
• Minst 6-8 års erfarenhet inom Printing & Converting
• Gedigen kunskap inom Flexo-, offset- och digitaltryck
• Erfarenhet av färghantering, prepress-processer och tryckteknisk felsökning
• Erfarenhet av tryck på självhäftande material
• God förståelse för förpackningsmaterial, färger, dekoration och efterbehandling
• Kunskap om färgstyrning (ICC-profiler, kalibrering, färgkonsistens)
• Förståelse för körbarhet i förpackningslinjer samt materialens hållbarhet/återvinningsbarhet
• Vana att arbeta i Adobe Suite, PLM-system, MS Office och CAD
• Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)
• Analytisk, strukturerad och självständig
• Stark kommunikativ förmåga och trygg i samarbeten med leverantörer och interna intressenter
• Lösningsorienterad med god riskmedvetenhet
• Snabblärd och bekväm i en internationell och föränderlig miljö Så ansöker du
