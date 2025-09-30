Övik Låsteknik - Platschef
Kesko AB / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2025-09-30
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kesko AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Umeå
, Sundsvall
, Strömsund
eller i hela Sverige
Vi söker en Platschef med erfarenhet från liknande arbete och med vilja att bidra med engagemang, driv och ledarskap i en verksamhet som satsar på framtiden.
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i ett tryggt, växande och lönsamt företag? Hos oss får du en ledande roll inom lås- och säkerhetsbranschen med omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter samt ett engagerat team vid din sida.
Arbetsuppgifter & Ansvarsområden
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för anläggningens verksamhet. Rollen kräver gedigen erfarenhet inom installation och service av lås, passagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning.
Våra kunder finns både inom offentlig sektor och i det privata näringslivet, vilket innebär en bred variation av uppdrag och branscher. I rollen leder du ett team på sju medarbetare och ansvarar för att arbetet håller högsta kvalitet.
Din främsta utmaning blir att säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell service, teknisk kompetens och lösningar som möter kundernas behov.
Övik Låsteknik strävar efter att vara den ledande leverantören i regionen. Vi erbjuder en spännande roll med stort eget ansvar, konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete och som är beredd att bidra med engagemang och driv. Erfarenhet inom försäljning, projektering och offertarbete är meriterande. Vi förutsätter att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Eftersom tjänsten innebär arbete hos kunder där sekretessbelagd information förekommer krävs även ett godkänt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.
Som person är du social, kommunikativ och utåtriktad, du skapar lust och inspiration genom att delegera ansvar, skapa delaktighet och få medarbetarna att göra sitt bästa för våra kunder varje dag. Om tjänsten
- Heltidstjänst
-
Fast månadslönSå ansöker du
Passar du in på ovanstående profil? tveka inte att skicka in din ansöka redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Martinsson.
Välkommen med din ansökan!
Kesko Sverige är ett helägt dotterbolag till den finska globala koncernen Kesko Oyj som driver dagligvaruhandel, bilhandel samt bygg- och teknisk handel. Kesko Oyj har 45 000 anställda med verksamhet i 8 länder.
Vi finns över hela Sverige, från Storuman i norr till Hästveda i söder. Idag är vi 1400 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger moderna lokaler i Kista, i norra Stockholm.
Vi äger och driver verksamheter inom bygg- och teknisk handel. Vi har butiker med byggmaterial riktade till proffs och konsumenter, under varumärket K-Bygg. Vi erbjuder teknisk handel såsom elnät, mark och infrastruktur samt installation och förnybara lösningar, under varumärket Onninen.
Tillsammans har vi storleken att göra skillnad. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kesko AB
(org.nr 556511-2991) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
K-Bygg Jobbnummer
9532248