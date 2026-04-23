Övervakningstekniker- Operations Center
Skatteverket / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2026-04-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en komplex miljö där ditt driv och engagemang kan göra nytta på riktigt? Framtidens samhälle byggs av människor som tar ansvar här och nu. På Operations Center hos Skatteverket får du en nyckelroll i att säkerställa att våra uppdrag genomförs effektivt och tillförlitligt. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Operations Center ansvarar för övervakning av Skatteverket, Kronofogden, Utbetalningsmyndigheten och Valmyndighetens it system, på både infrastrukturs- och applikationsnivå. En central funktion i syfte att ha en aktuell helhetsbild över status för samtliga applikationer och komponenter. Vi arbetar löpande med eventprocessen där vi bidrar med att säkerställa hög tillgänglighet och en snabbare återställning av incidenter. Vi i teamet fungerar som en 1:a linje support - hos oss är tempot högt och du får vara med där det händer!
I den här rollen får du en bred kunskap om Skatteverket och våra kunders komplexa it-miljöer samt väldigt goda möjligheter för vidareutveckling inom it-avdelningen. Våra medarbetare upplever att man ständigt utvecklas, att teamen samarbetar nära och att det är roligt att gå till jobbet.
Som övervakningstekniker på driftområdet säkerställer du hög tillgänglighet för våra kunder genom larm i övervakningskonsolen OBM och dess instruktionsbaserade åtgärder. Arbetet sker i olika miljöer som exempelvis Windows, Unix och containerbaserade applikationer. Genom samarbete med bland andra Infrastrukturtekniker, Systemutvecklare och Incident-och Problem Managers arbetar du för så liten verksamhetspåverkan som möjligt. Uppföljning och proaktivt förbättringsarbete inom event-processen är också en del av ditt jobb. Du hanterar flera uppgifter parallellt och prioriterar effektivt även i en komplex och föränderlig vardag.
Det kommande året byter vi även verktyg till Elastic och söker därför dig som vill bidra till vår förändringsresa med Elastic Observability.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Du tillhör driftområdet inom Skatteverkets tekniska tjänsteenhet på it-avdelningen (STT), med placering i Sundbyberg. I teamet arbetar vi efter ett rullande två-skiftsschema med både dag-och nattskift. Teamet är bemannat dygnet runt, vilket gör att du får en flexibel och varierad arbetsvecka.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, se möjligheter och ha ett gott bemötande
vara snabbtänkt, driven och ta initiativ
ta ansvar för dina uppgifter och kunna hantera flera uppgifter
vara lugn och stabil samt behålla ett klart fokus även när tempot är högt
kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar
ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
relevant eftergymnasial utbildning med it-inriktning alternativt arbetslivserfarenhet inom it som arbetsgivaren bedömer relevant
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom it och/eller relevant erfarenhet av Elastic Observability.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Kontakt
(Rekryterande chef)
Melissa Sabetkar (Rekryterande chef) melissa.sabetkar@skatteverket.se 0720855676 Jobbnummer 9871425
9871425