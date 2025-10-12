Örebro taxi vift

Taxi Green Örebro AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2025-10-12


Visa alla fordonsförarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Taxi Green Örebro AB i Örebro, Knivsta, Håbo, Uppsala, Stockholm eller i hela Sverige

Örebro taxi vift söker en taxichaufförer för heltidstjänst.
Örebro taxi vift är ett seriöst taxiföretag som strävar efter att vara det bästa bolaget i de orter vi finns.
Vi ser det som ett krav att du besitter dessa egenskaper och kunskaper:

• Serviceminded och gillar att arbeta med människor
• Glatt humör och positiv inställning
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig
• God lokalkännedom
• Hantera inkommande samtal
• En säker chaufför med erfarenhet bakom ratten
• 20 år gammal (lagkrav) och innehar B körkort & taxiförarlegitimation
Tveka inte på att ansöka om du tror att tjänsten passar dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: taxi.green@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taxi Green Örebro AB (org.nr 559243-8336)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Örebro

Jobbnummer
9552469

Prenumerera på jobb från Taxi Green Örebro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Taxi Green Örebro AB: