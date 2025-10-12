Örebro taxi vift
Taxi Green Örebro AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2025-10-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taxi Green Örebro AB i Örebro
, Knivsta
, Håbo
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Örebro taxi vift söker en taxichaufförer för heltidstjänst.
Örebro taxi vift är ett seriöst taxiföretag som strävar efter att vara det bästa bolaget i de orter vi finns.
Vi ser det som ett krav att du besitter dessa egenskaper och kunskaper:
• Serviceminded och gillar att arbeta med människor
• Glatt humör och positiv inställning
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig
• God lokalkännedom
• Hantera inkommande samtal
• En säker chaufför med erfarenhet bakom ratten
• 20 år gammal (lagkrav) och innehar B körkort & taxiförarlegitimation
Tveka inte på att ansöka om du tror att tjänsten passar dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: taxi.green@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Green Örebro AB
(org.nr 559243-8336) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9552469