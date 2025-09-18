Orderadministratör till Samsung!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-18
Har du erfarenhet av orderadministration, logistik eller Supply Chain och gillar ett snabbt tempo? Sök rollen som Orderadministratör och bli en viktig länk mellan kunder, leverans och försäljning! Vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Samsung fortsätter att växa och söker nu en Orderadministratör som vill arbeta i en central och koordinerande roll. Här får du möjlighet att bygga långsiktiga relationer med både kunder och interna funktioner och bidra till ett smidigt och professionellt informationsflöde.
I denna roll kommer du att arbeta nära Supply Chain Management, logistik, försäljning och våra kunder för att säkra befintliga och kommande order. Du blir spindeln i nätet som knyter ihop processerna och bidrar till en hög kundnöjdhet.
Detta är ett konsultuppdrag som löper fram till september 2026, med möjlighet till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
Som Orderadministratör ansvarar du för att:
• Hantera order, kortsiktiga prognoser och prisinformation
• Säkerställa att prognoser och order är uppdaterade i SAP och GSCM
• Administrera utökade garantier och licenser
• Uppdatera veckoprognoser och säkerställa leveranssäkerhet
• Tillhandahålla korrekt och snabb information till kunder
• Agera professionellt och serviceinriktat i all kommunikation
• Bidra till förbättringar av orderprocessen
VI SÖKER DIG SOM
• 1-2 års relevant erfarenhet av:
Orderadministration och/eller försäljning (t.ex. junior key account manager, innesäljare) - Försäljningsplanering - Logistik - Supply Chain Management
• Mycket kunskaper i Office-paketet, främst Excel
• Mycket god kunskap av ERP-system, gärna SAP
• Du har en processinriktad arbetsstil och förmågan att se samband i komplexa flöden
• Mycket goda kommunikativa färdigheter i engelska och svenska då det används i det vardagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Hjälpsam
• Analytisk
• Strukturerad och noggrann
• Initiativtagande och driven
• Bidrar till en positiv teamkänsla
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient drivs av en orubblig passion för kvalitet och ett konsekvent engagemang för att utveckla de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. I dagens snabbrörliga globala ekonomi är förändring en konstant och innovation avgörande för företagets överlevnad. Varaktighet, arbetstid, etc.
