Orderadministratör
Vill du utvecklas inom administration och kundservice? Nu finns möjligheten att starta din karriär hos Telia i Luleå!
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv. Om företaget
Telia Company är ett ledande företag inom IT och telekommunikation som hjälper både privatpersoner och företag att kommunicera smidigt, effektivt och hållbart. Med en stark närvaro i sju länder och omkring 21 000 medarbetare - varav cirka 4 700 i Sverige - erbjuder Telia uppkoppling i några av världens bästa nät.
Sverige har en bredbandsinfrastruktur i toppklass, och just nu moderniserar Telia mobilnätet med förbättrat 4G och utbyggnad av 5G. Genom att driva digitalisering och investera i framtidens teknik bidrar Telia till ett mer uppkopplat och hållbart samhälle.
Digitaliseringen skapar nya möjligheter att kommunicera och dela information - oavsett tid och plats. Telia tillhandahåller den digitala grund som får företag, samhällen och människor att mötas och utvecklas.
Välkommen till Telia - för bättre nät och bättre upplevelser!Dina arbetsuppgifter
I den här rollen ansvarar du för att hantera och registrera kundbeställningar i flera system. Du administrerar en variation av privatkundsorder och ser till att alla uppgifter registreras korrekt. Du kommer även att hantera felregistreringar och avvikelser, med målet att lösa dessa ärenden och hålla både kunder och kollegor uppdaterade.
Arbetet innebär också regelbunden kontakt med kollegor, och du blir en del av ett team som samarbetar för att hitta effektiva lösningar och säkerställa positiva kundupplevelser.
Vid anställningens början får du en omfattande introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg i din nya roll. Du kommer också att få kontinuerligt stöd och feedback från både din närmaste chef på Telia och Bravura, för att hjälpa dig växa och bredda din kompetens över tid.
• Administrera order, felregistreringar och avvikelser
• Support kring ärenden via telefon och chatt
• Samarbete med kollegor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning
• Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Erfarenhet inom administration/kundservice är meriterande
I rollen som orderadministratör är det viktigt att du är engagerad och strävar efter att leverera hög service och nöjda kunder. Du har en god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, eftersom du kommer att hantera många olika kontaktytor. Rollen kräver att du är självgående, tar egna initiativ och har förmågan att anpassa dig efter föränderliga situationer och arbetsuppgifter.
Du arbetar i ett team där samarbete och ömsesidigt stöd är centralt, och därför ser vi att du är en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till gruppens gemensamma mål.
Övrig information
Start: 8 september Plats: Luleå Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
