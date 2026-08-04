Order och kundservice - student deltid
The Place AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I denna spännande roll inom order och kundservice tillhör du ett mindre team i ett entreprenörsdrivet företag inom hudvård. Du kommer att ha en central funktion och förväntas ta ansvar även utanför dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Du gillar att jobba i ett mindre scale up företag och tycker om att ha varierande arbetsuppgifter och ta ansvar.
Rollen är en kombination av flera arbetsområden där fokus ligger på:
Orderhantering
Kundservice (endast via mejl, ingen telefon)
Administrativa uppgifter kopplade till supply chain/logistik
Stöd kring e-handel
Att hjälpa till där det behövs i verksamheten
Vem tror vi att du är 💜
Självständig
Tar egna initiativ
Vill förstå hela verksamhetsflödet
Ser sambandet mellan orderhantering, kundservice och logistik
Trivs i ett scaleup-bolag
Bekväm med förändring och varierande arbetsuppgifter
Gillar att ta ansvar och påverka
Det är en merit om du har erfarenhet av:
Orderhantering
Kundservice
Supply chain/logistik
E-handel
Arbetstid:
Deltidsuppdrag ca 40%.
Det är viktigt att du kan vara tilgänglig tisdagar och torsdagar.
Det behöver inte vara hela arbetsdagar utan kan räcka med några timmar beroende på arbetsbelastning.
Utöver detta uppskattas behovet till ungefär 1–1,5 ytterligare dag per vecka, där arbetsmängden styrs av hur många order som kommer in.
Arbetet sker på plats.
Extrajobbet passar dig som studerar och har någon erfarenhet inom order eller kundservice.
Uppdraget startar omgående och beräknas pågå i 6-12 månader.
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag. Och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mycket mer än så. Som Worklife Partner drömmer vi om en arbetsmarknad där alla människor får bidra med sin kompetens under hela sitt Worklife. Vårt mål är att hjälpa våra konsulter vidare i karriären och att våra kandidater återkommer till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165833-2130423". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
10021694