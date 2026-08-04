Vi utökar grundschemat: Behandlingssamordnare till Ljungbacken
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Uddevalla Visa alla behandlingsassistentjobb i Uddevalla
2026-08-04
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din närvaro gör skillnad på riktigt? Vi på Ljungbacken förstärker nu våra team och utökar vårt grundschema på samtliga behandlingsenheter för att skapa mer kontinuitet för våra placerade ungdomar och en ännu tryggare arbetsmiljö för vår personal. Nu söker vi ett flertal engagerade behandlingssamordnare som vill bli en del av vår viktiga verksamhet.
Jobbet på SiS är ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i behandlingsarbetet är att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner samt har ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare. Du behöver arbeta med hög risk- och säkerhetsmedvetenhet. Detta är ett arbete för dig som orkar stå kvar, som skapar trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation. Kvalifikationer
Du har en positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer, engagemang och delaktighet. Du samarbetar bra med andra och har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna arbetet. Du behöver då vara bra på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god förmåga i svenska i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska även ha:
Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, beteendevetare eller annan vård-/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som exempelvis behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av programverksamhet
Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt eller i grupp
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är enligt schema dag, kväll och helg.
Som anställd inom staten har du många förmåner, läs om dem här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
För att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti.Kontakt
Jeanette Borlaug, enhetschef: 010-453 67 43
Stefan Eriksson, OFR/s: 072-553 61 31
Henrik Isgren, Saco-s: 010-453 40 23
Shadi Shiek Khalil, Seko: 010-453 23 41
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
451 92 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10021679