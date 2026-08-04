Vikarierande Ekonomihandläggare till Statens Servicecenter i Gävle
Statens Servicecenter / Ekonomiassistentjobb / Gävle Visa alla ekonomiassistentjobb i Gävle
2026-08-04
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I rollen som ekonomihandläggare tillhör du controllerenheten inom ekonomiavdelningen på huvudkontoret i Gävle. Avdelningen ansvarar för Statens servicecenters ekonomiska styrning. Redovisningen för Statens servicecenters egna verksamhet utförs i tjänsteleveransen inom myndigheten.
Vi söker nu en ekonomihandläggare (vikariat) till vårt team på controllerenheten. Controllerenheten består av nio medarbetare och en enhetschef. Enheten arbetar operativt och strategiskt inom hela ekonomiområdet, till exempel med myndighetens verksamhetsplanering, uppföljning, analyser, myndighetsportfölj, ekonomimodell och redovisningsprinciper, årsredovisning, budgetunderlag och avgiftsmodell. Du rapporterar till enhetschefen som du också har ett nära samarbete med.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som ekonomihandläggare kommer du arbeta med:
Periodiseringar
Uppdatering av kodplan
Kontroll av tidrapporter
Kundfakturering
Fakturasamordning & fakturaunderlag
Kontroll och rättning av kontering
Ansvara för ekonomiavdelningens funktionsbrevlåda
Bidra till utvecklings- och förbättringsarbete inom ekonomiområdet
Presentera förslag på lösningar inom relevant arbetsområde utifrån bl a lagar och förordningar
Övriga löpande ekonomiuppgifterPubliceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen/yrkesutbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande kvalifikationer inom ekonomi
Minst 3 års aktuell och relevant erfarenhet från offentlig sektor under de senaste 5 åren
Goda kunskaper i ekonomisystemen Agresso och Proceedo
Du ska ha följande förmågor:
God samarbetsförmåga
Vara strukturerad, noggrann och ansvarsfull
Vara stresstålig och flexibel
Vara kundfokuserad på ett serviceinriktat sätt
Dessutom är det meriterande om du har:
Arbetat i ServicenowÖvrig information
Anställningen är ett vikariat på 100 % från oktober 2026 t.o.m. januari 2028 med möjlighet till eventuell förlängning.
Anställningen är placerad i Gävle.
Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast den 16 augusti 2026. Urval sker löpande under ansökningsperioden och intervjuer är planerade att genomföras 18 och 19 augusti.
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter. Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss här. Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statensservicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag.
Kontaktperson:Gunilla Alsén
Enhetschef
010-350 50 80
Marie-Louise Cajback
Facklig kontaktperson
Saco-S010-557 02 80
Annika Andersson
Facklig kontaktperson ST
010-456 00 57
Håkan Alenius
Facklig kontaktperson SEKO
026-65 65 82 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
801 71 GÄVLE Kontakt
Enhetschef
Gunilla Alsén +46103505080 Jobbnummer
10021692