Java-utvecklare - Konsult hos Randstad Digital
Randstad AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Är du en Java-utvecklare med intresse för modern backend-utveckling och storskaliga system? Trivs du i en roll där du får utvecklas i snabb takt, testa olika branscher och bygga framtidens techlösningar? Då vill vi komma i kontakt med dig!
Vi på Randstad Digital befinner oss i en spännande tillväxtresa. Nu söker vi nästa generations IT-talanger och seniora Java-utvecklare som vill arbeta som konsulter hos våra attraktiva kundföretag. Hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten i en stabil anställning kombinerat med den frihet, variation och utveckling som konsultrollen ger.
Ansvarsområden
Som Java-konsult hos oss får du:
Varierande & utmanande uppdrag: Möjlighet att arbeta med allt från Java (Spring Boot/Microservices), backend-utveckling och cloud-lösningar (AWS/Azure/GCP) till moderna molnbaserade ekosystem.
Personligt stöd från branschexperter: Du får en dedikerad konsultchef som har djup förståelse för IT-marknaden och stöttar din karriärutveckling.
Gemenskap & nätverk: Bli en del av ett starkt team där vi ses regelbundet på nätverksträffar, sommarfester och julbord. Vi värdesätter att ha roligt tillsammans!
Schyssta villkor & extra trygghet:30 dagars semester för bra balans i livet.
Möjlighet till förskottssemester redan under ditt första år.
Kollektivavtal (IT-avtalet) med tjänstepension (ITP) och försäkringar.
Årligt friskvårdsbidrag.
Kanske har du nyligen arbetat som egen konsult och söker en trygg hamn med starka ramavtal, eller så vill du bara få nytt bränsle i din IT-karriär!
Ansvarsområden & Ansökan
Som konsult representerar du Randstad Digital ute hos våra kunder där du kliver in i agila team och bidrar till utvecklingen av affärskritiska system.
Är du den talang vi letar efter? Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar och utvärderar kandidater löpande för kommande spännande konsultuppdrag.
Välkommen till en arbetsplats där vi ser potentialen i dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande
Har god erfarenhet av och passion för Java (t.ex. Java 11+, Spring / Spring Boot, Hibernate eller motsvarande).
Har kunskap om eller nyfikenhet på mikrotjänstarkitektur, API-utveckling och molntjänster (AWS, Azure eller GCP).
Erfarenhet av databaser (SQL/NoSQL) och moderna CI/CD-flöden är meriterande.
Älskar problemlösning, tar egna initiativ och trivs i en konsultroll där kommunikation, samarbete och nyfikenhet är A och O.
Tidigare erfarenhet ifrån Automotive branschen är starkt meriterande
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/0d22c28c-eec2-408e-a74a-2c6e44a4d570
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Kontakt
Tova Cullbrand tova.cullbrand@randstad.se +46768715739 Jobbnummer
10021688