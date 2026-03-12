Order and Delivery Coordinator
2026-03-12
Vi söker nu en Order & Delivery Coordinator till ett spännande uppdrag hos vår kund Telia. De erbjuder en mängd kommunikationstjänster och bidrar varje dag till att forma den digitala omvandlingen i Norden. Deras produkter och tjänster har en avgörande roll i kampen mot att lösa nuvarande och framtida samhälls- och miljöutmaningar.
Heltid, konsultuppdrag initialt 6 månader, därefter möjlig överrekrytering till Telia. Start så snart som möjligt. Du utgår från kontoret beläget i Umeå.
Som Order & Delivery Coordinator blir du en del av ett dynamiskt team på Delivery & Billing IoT- Smart Transport, som säkerställer att Telias IoT-kunder onboardas smidigt, att leveranser koordineras effektivt och att faktureringen fungerar felfritt. Rollen innebär både operativt arbete och möjligheter att utveckla och förbättra processer för nya produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och koordinera beställningar i samarbete med kollegor och kunder
Identifiera och driva förbättringar i orderflödet
Delta i och ibland leda projekt
Samarbeta med leveransspecialister för implementering av nya produkter
Skapa och uppdatera rutiner
Dina egenskaper
Vi söker dig som är positiv, självgående och har en god förmåga att hantera både din tid och dina arbetsuppgifter. Du är anpassningsbar, lär dig snabbt och har lätt för att bygga och upprätthålla goda relationer. Du arbetar strukturerat med öga för detaljer och tvekar inte att säga till när det behövs.Kvalifikationer
Relevant utbildning
Bakgrund inom koordinering och administration
Erfarenhet av att driva projekt
Insikt i IoT och Telekom
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift, såväl på svenska som engelska Så ansöker du
