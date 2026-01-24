Optikerassistent / Säljare med erfarenhet sökes
2026-01-24
Vi söker nu en optikerassistent/säljare med erfarenhet som vill bli en del av vår familjära butik och växa tillsammans med oss.
Vi är ett sammansvetsat team med lång erfarenhet i branschen där trivsel, respekt och samarbete står i fokus. Hos oss möts både kunder och kollegor av en varm, trygg och personlig atmosfär.
Vår butik är belägen i ett utomhuscentrum, vilket innebär den stora fördelen att vi har stängt på söndagar, röda dagar och högtider något vi värdesätter högt för balans mellan arbete och fritid.
Om rollen
Som optikerassistent/säljare hos oss kommer du att:
Arbeta med personlig kundkontakt och försäljning
Assistera i kliniska arbetsuppgifter
Vara en viktig del i kundens helhetsupplevelse
Få möjlighet att utvecklas i din roll och ta mer ansvar över tid
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som optikerassistent eller inom optikbranschen
Brinner för kundservice, försäljning och teamarbete
Är trygg, ansvarstagande och engagerad
Trivs i en familjär miljö där man ställer upp för varandra
Vill arbeta både kliniskt och med kundkontakt
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens
God arbetsmiljö med fokus på kvalitet och omtanke
Arbetstider som ger livsbalans (ledigt söndagar och högtider)
Låter detta som rätt plats för dig?
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specsavers Vallentuna AB
Tuna Torg 6-12
186 31 VALLENTUNA
Lina Hagebö
lina.hagebo@specsavers.se
