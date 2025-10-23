Optiker

Specsavers Karlstad Bergvik AB / Optikerjobb / Karlstad
2025-10-23


Välkommen till Specsavers Karlstad!
Vi har 2 butiker i Karlstad, en i City och en på Bergvik Köpcentrum. Du kommer att få jobba med kollegor som är välutbildade och mycket kunniga i det kliniska jobbet. Erfarna optiker med olika kompetenser som har egna optikermöten regelbundet, assistenter som är utbildade till Kliniska assistenter, assistenter som gör synfältsmätningar, körkort etc
Som optiker i vår butik i Karlstad, kommer du att arbeta för lokala entreprenörer med starkt varumärke och stort stöd från supportkontoret.
I butiken i Karlstad erbjuder vi dig förutom härliga kollegor, utbildningspaket med bla. OCT, möjlighet att åka på branschdagar, ett gäng med hög klinisk kompetens och möjligheter att påverka ditt schema.
Din uppgift blir att utföra omfattande syn- och kontaktlinsundersökningar och vägleda och informera kunderna om vilka glas och bågar som lämpar sig bäst tillsammans med våra välutbildade assistenter.
Vem du är
En legitimerad optiker
Kunnig, optiker som gärna tar sig tid och delar med sig av klinisk expertis och erfarenheter för dina medarbetare
Du vill arbeta med och hjälpa våra kunder till bättre ögonhälsa
Strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelse
Trivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets optikbransch

Och vad du får
Tillgång till klinisk support i samarbete med ögonläkare
Använda toppmodern utrustning så som OCT, perimeter, funduskamera, PC-foropter, autorefraktor och tonometer
Arbeta med den senaste tekniken för att bidra till förbättrad ögonhälsa för alla våra kunder
Arbeta med professionella kollegor som hjälper varandra att bli bättre.
Fri tillgång till ny utbildning varje månad, en e-utbildningsplattform för optiker och inbjudan till vår årliga Clinical Conference.
Ett förmånligt lönepaket inklusive lön som matchar dina kvalifikationer, gratis prenumeration på hälsoappen, Headspace, och möjlighet för att utbilda dig till mentor för mindre erfarna kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: tomas.hagvall@specsavers.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Specsavers Karlstad Bergvik AB (org.nr 559239-5742)

Arbetsplats
Specsavers Karlstad

Kontakt
Delägare Specsavers Karlstad/Butikschef
Tomas Hagvall
tomas.hagvall@specsavers.se
0763065937

Jobbnummer
9571925

