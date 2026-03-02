Operatörer till Svensk Plaståtervinning!

Skill Kompetenspartner AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Motala
2026-03-02


Svensk Plaståtervinning är ett företag i tiden som ger plast nytt liv. Om och om igen. Med de stora klimatutmaningar vi har idag krävs det gemensamma insatser och all plast som inte återvinns är slöseri med våra allmänna resurser. Därför har Svensk Plaståtervinning bestämt sig för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. De arbetar även för att upplysa och uppmuntra producenter runt om i världen om att välja bästa tänkbara återvunna plast.
Svensk Plaståtervinning har byggt världens största och mest effektiva anläggning för plaståtervinning i Motala. Deras vision är att med helt automatiserad teknik sortera olika plastsorter med maximal precision och högsta kvalitet, och således säkerställa att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter.
Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt på många sätt. Nu finns förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara, fullt ut, och det är där Svensk Plaståtervinning har sitt fokus idag tillsammans med sina medarbetare.
Nu expanderar Svensk Plaståtervinning och söker dig som vill vara med på resan i rollen som operatör.

Hos Svensk Plaståtervinning blir du en viktig del av ett engagerat team som ser till att sorteringen fungerar effektivt, säkert och med hög kvalitet. När de ökar deras produktion minskas klimatavtrycket från plastförpackningar - och du är med och möjliggör det.
Som operatör har du en varierad och ansvarsfull roll där du:

Övervakar sorteringsprocessen från kontrollrum

Arbetar ute i anläggningen och åtgärdar driftstörningar

Ansvarar för matning och hämtning från produktionslinan

Utför löpande underhåll av maskiner och utrustning

Hanterar truckkörning i det dagliga arbetet

Bidrar till ordning och säkerhet i anläggningen

Städning i anläggningen

Arbetet kombinerar teknik, problemlösning och praktiskt arbete i produktionen. Du blir en del av en arbetsplats där samarbete, ansvar och säkerhet alltid står i fokus.

Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B6)

Tekniskt intresse och gärna erfarenhet av att arbeta med maskiner

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

Förarkort för lastbil, skylift eller hjullastarlicens

Erfarenhet av industriarbete

God vana av truckkörning och enklare truckunderhåll

Erfarenhet av enklare arbete i MPS/MRP-system

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos Svensk Plaståtervinning tar vi ansvar - både för vårt arbete och för varandra.
För att trivas i rollen tror vi att du:

Är noggrann och ansvarstagande

Har ett tydligt säkerhetstänk

Gillar att arbeta både självständigt och i team

Är lösningsorienterad och vill bidra till förbättringar

Har ett positivt förhållningssätt och är beredd att hjälpa till där det behövs

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Det viktigaste är din vilja att bidra, utvecklas och vara en del av vår gemensamma resa.
En möjlighet att arbeta i en av världens mest avancerade återvinningsanläggningar

En arbetsplats med höga ambitioner inom hållbarhet och klimat

Ett bolag i stark tillväxt där du kan vara med och påverka

Engagerade kollegor och en kultur som präglas av ansvar och samarbete

Arbetstider: 3-skift, vilket innebär arbetstider under förmiddag, eftermiddag och natt.
Ansökningsförfarande Den här tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via Skill med goda möjligheter till anställning på Svensk Plaståtervinning i framtiden. Startdatum är efter överenskommelse under våren.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Rasmus Bank på 070-081 83 93, rasmus.bank@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Stora Torget (visa karta)
591 30  MOTALA

Skill Rekrytering & Bemanning AB

Rasmus Bank
rasmus.bank@skill.se
0700818393

