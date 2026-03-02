Operatörer till Svensk Plaståtervinning!
Svensk Plaståtervinning är ett företag i tiden som ger plast nytt liv. Om och om igen. Med de stora klimatutmaningar vi har idag krävs det gemensamma insatser och all plast som inte återvinns är slöseri med våra allmänna resurser. Därför har Svensk Plaståtervinning bestämt sig för att alla plastförpackningar i vårt land ska återvinnas och bli nya plastprodukter. De arbetar även för att upplysa och uppmuntra producenter runt om i världen om att välja bästa tänkbara återvunna plast.
Svensk Plaståtervinning har byggt världens största och mest effektiva anläggning för plaståtervinning i Motala. Deras vision är att med helt automatiserad teknik sortera olika plastsorter med maximal precision och högsta kvalitet, och således säkerställa att så mycket som möjligt kan användas till nya plastprodukter.
Plast är ett fantastiskt material med unika egenskaper som gör vårt moderna samhälle möjligt på många sätt. Nu finns förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara, fullt ut, och det är där Svensk Plaståtervinning har sitt fokus idag tillsammans med sina medarbetare.
Nu expanderar Svensk Plaståtervinning och söker dig som vill vara med på resan i rollen som operatör.Arbetsuppgifter
Hos Svensk Plaståtervinning blir du en viktig del av ett engagerat team som ser till att sorteringen fungerar effektivt, säkert och med hög kvalitet. När de ökar deras produktion minskas klimatavtrycket från plastförpackningar - och du är med och möjliggör det.
Rollbeskrivning
Som operatör har du en varierad och ansvarsfull roll där du:
Övervakar sorteringsprocessen från kontrollrum
Arbetar ute i anläggningen och åtgärdar driftstörningar
Ansvarar för matning och hämtning från produktionslinan
Utför löpande underhåll av maskiner och utrustning
Hanterar truckkörning i det dagliga arbetet
Bidrar till ordning och säkerhet i anläggningen
Städning i anläggningen
Arbetet kombinerar teknik, problemlösning och praktiskt arbete i produktionen. Du blir en del av en arbetsplats där samarbete, ansvar och säkerhet alltid står i fokus. Profil
Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B6)
Tekniskt intresse och gärna erfarenhet av att arbeta med maskiner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Förarkort för lastbil, skylift eller hjullastarlicens
Erfarenhet av industriarbete
God vana av truckkörning och enklare truckunderhåll
Erfarenhet av enklare arbete i MPS/MRP-system
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos Svensk Plaståtervinning tar vi ansvar - både för vårt arbete och för varandra.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett tydligt säkerhetstänk
Gillar att arbeta både självständigt och i team
Är lösningsorienterad och vill bidra till förbättringar
Har ett positivt förhållningssätt och är beredd att hjälpa till där det behövs
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Det viktigaste är din vilja att bidra, utvecklas och vara en del av vår gemensamma resa.
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta i en av världens mest avancerade återvinningsanläggningar
En arbetsplats med höga ambitioner inom hållbarhet och klimat
Ett bolag i stark tillväxt där du kan vara med och påverka
Engagerade kollegor och en kultur som präglas av ansvar och samarbete
Arbetstider: 3-skift, vilket innebär arbetstider under förmiddag, eftermiddag och natt.
Ansökningsförfarande Den här tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via Skill med goda möjligheter till anställning på Svensk Plaståtervinning i framtiden. Startdatum är efter överenskommelse under våren.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Rasmus Bank på 070-081 83 93, rasmus.bank@skill.se
