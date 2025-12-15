Operatör | Lernia | Laholm
2025-12-15
Är du en noggrann och ansvarstagande individ med ett öga för detaljer? Vår kund i Laholm söker en operatör som vill vara en del av ett dynamiskt team. Ta chansen att utveckla dina färdigheter och bidra till företagets framgång i en spännande arbetsmiljö.
Om tjänstenSom teknisk operatör kommer du att övervaka och förbättra produktionsprocesser, säkerställa optimal funktion av maskiner och utrustning samt samarbeta med underhållsteamet för att minimera driftstörningar. Du genomför kvalitetskontroller och följer säkerhetsriktlinjer för en trygg arbetsmiljö. Din insikt och tekniska skicklighet är avgörande för att upprätthålla höga kvalitetsstandarder. Vi söker en driven individ med passion för teknik, redo att ta sig an denna utmaning. Om du vill forma framtiden för vår produktionsenhet, hör av dig!
Om digFormell kompetensVi söker dig som har en gymnasial utbildning med teknisk inriktning och minst två års erfarenhet av arbete inom processindustri. Du har grundläggande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god datorvana. Erfarenhet av att arbeta enligt säkerhets-och kvalitetsstandarder är ett krav. Du bör även ha förmågan att arbeta strukturerat och noggrant, samt ha god problemlösningsförmåga.
MeriterandeDet är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom processteknik eller liknande område. Erfarenhet av LEAN-arbete eller certifikat inom säkerhets- och kvalitetsarbete är önskvärt. Tidigare erfarenheter av att leda mindre projekt eller arbetsgrupper kan också vara en fördel. Kunskaper inom avancerade datorprogram för processtyrning och tidigare arbete med automatiserade system är starkt meriterande för tjänsten som processoperatör hos vår kund.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Joakim Karlsson joakim.karlsson@lernia.se Jobbnummer
9644333