Operatör
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-02-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en noggrann, säkerhetsmedveten och ansvarstagande person som trivs med praktiskt, repetitivt arbete i industriell miljö? Nu söker vi på Adecco en konsult som vill arbeta som operatör hos vår kund Westinghouse i Västerås.
Om uppdraget
I rollen som operatör arbetar du tillsammans med en kollega i produktionen där ni ansvarar för olika moment inom tillverkningen av urankutsar. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Support i urankutstillverkningen
• Blandning och dosering av uranpulver
• Hantering av skrotad kuts
• Genomförande av tester på uranpulver för att optimera tillverkningsdata
• Hantering av emballage och transportbehållare
Arbetet är repetitivt och kräver hög noggrannhet samt god förmåga att följa skriftliga instruktioner.Publiceringsdatum2026-02-18Erfarenheter
• Erfarenhet från industri är meriterande
• God datorvana och kunskap i Officepaketet
• Erfarenhet av SAP är meriterande
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Måttlig engelska i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Säkerhetsmedveten
• Kvalitetsmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Snabb på att ta till dig och följa skriftliga instruktioner
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt. Du blir anställd av Adecco och arbetar ute hos kund. Arbetstid Dagtid. Anställningen är på heltid.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Furusjö via Adeccos växel 010-173 73 00.
Har du frågor om registrering, kontakta Adeccos kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se
eller 08-598 980 10.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Kontorschef
Cecilia Furusjö cecilia.furusjo@adecco.se Jobbnummer
9750171