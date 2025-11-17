Operatör - Linköping
2025-11-17
Vi söker en noggrann och strukturerad person för nattarbete med tvättning av artiklar i ultraljudstvätt och drift av maskingradningsanläggning. Du arbetar främst självständigt men även i team. Fysisk uthållighet och goda kunskaper i svenska är ett krav. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, utbildning och möjlighet att bli en del av ett engagerat team. Är du redo att ta nästa steg? Ansök idag!
Vi söker en noggrann och strukturerad person som vill arbeta med tvättning och gradning av artiklar i en modern produktionsmiljö. Du kommer att:
* Tvätta artiklar i ultraljudstvätt
* Köra en maskingradningsanläggning
* Säkerställa hög kvalitet i varje steg
Vi tror att du:
* Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
* Har fysisk uthållighet (nattarbete kräver energi och fokus)
* Trivs med att arbeta självständigt, men kan även samarbeta i grupp
* Behärskar svenska i tal och skrift.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johan Hellstrand via e-post: Johan.Hellstrand@manpower.se
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
