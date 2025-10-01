Operativ verksamhetkoordinator
2025-10-01
Operativ Koordinator - för Kulinariska Event
Vill du vara med och skapa Nordens mest minnesvärda matupplevelser? Al Dente söker nu en strukturerad och kommunikativ kökskoordinator som vill ta ansvar för vår övergripande operativplanering - med hjärtat i köket och blicken mot helheten.
Om oss - Al Dente
Vi är Nordens största aktör inom matlagningsbaserade upplevelser - med över 60 000 aktiva gäster varje år som lagar mat tillsammans i våra matstudios. Våra många anläggningar i Stockholm och Göteborg erbjuder matlagningskurser, vinprovningar och skräddarsydda företagsevent. Vi är ett passionerat team med stark kärlek till mat, service och människor - och en arbetsmiljö där struktur möter italiensk värme, högt tempo och ständig rörelse.
Om rollen
Som operativ koordinator har du huvudansvaret för att planera personalbehovet för vår köksverksamhet - med utgångspunkt i statistik, kundförfrågningar, lokal kapacitet och budget. Du skapar ett övergripande grundschema (masterschema) som säkerställer att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta schema fungerar som underlag för vår schemaläggare, som justerar det dagligen utifrån verkliga förutsättningar.
Din planering ligger även till grund för strategiska beslut kring personalfördelning och framtida rekryteringar. Du arbetar nära HR, våra utbildningsansvariga och kökspersonalen, och har regelbundna möten för att följa upp behov, trivsel och utveckling.
Kommunikationen med kökspersonalen är central i rollen - både genom planerade möten och spontana samtal. Vi värdesätter ett samarbetsklimat där kommunikationen är tydlig, rättvis, uppmuntrande men också bestämd när det behövs.
Samarbete och kommunikation med sälj- och marknadsavdelningen är också viktigt för att du alltid ska ha en uppdaterad och korrekt kundbild som underlag för din planering.
Ditt arbete omfattar hela kedjan från planering och analys till uppföljning och utveckling. Rollen kräver närvaro i verksamheten - därför ingår arbete vissa kvällar och helger i köket.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av personalplanering, gärna inom restaurang, event eller utbildning
Är strukturerad, analytisk och har god förståelse för schemaläggning och kostnadsoptimering
Trivs med att samarbeta och kommunicera med olika yrkesgrupper
Har praktisk erfarenhet av köksarbete och gillar att vara nära verksamheten
Är lösningsorienterad och flexibel när förutsättningarna snabbt förändras
Gillar ett högt tempo, många bollar i luften och att vara en del av ett internationellt team
Har god vana av att arbeta i Cspeco och HubSpot
Vi erbjuder:
Ett passionerat team med stark kärlek till mat, dryck och värdskap
En roll med tydligt fokus, stort ansvar och nära samarbete med ledning och HR
En internationell arbetsmiljö med högt tempo, mycket energi och mycket skratt
En varm företagskultur där vi värdesätter gemenskap - vi äter ofta tillsammans och utvecklas genom aktiviteter och konferensresor
Vi är anslutna till kollektivavtal via Visita
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: recruiting@aldentestockholm.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Alströmergatan 45
Al Dente
