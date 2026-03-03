Operativ teamledare
Operativ Teamledare - Transport & Lager
Är du en ledare som gillar att hugga i och jobba sida vid sida med teamet? Ser du dig själv mer som en i gänget än som en chef? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en operativ teamledare till vår kunds verksamhet inom transport och lager. I rollen leder du det dagliga arbetet samtidigt som du själv är med i driften. Du är en närvarande och engagerad ledare som skapar struktur, driver arbetet framåt och får teamet att prestera tillsammans.
Tjänsten avser dagtid med start omgående.
Vi söker dig som:
Är effektiv och lösningsorienterad
Är flexibel och trivs i en snabbrörlig miljö
Är orädd och vågar fatta beslut
Är driven och tar ansvar
Gillar att arbeta operativt och stötta där det behövs
Du har erfarenhet från transport, lager eller logistik och är van att ta ansvar i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder en roll i ett företag med högt tempo, stark laganda och stora möjligheter att påverka.
