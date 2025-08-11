Operativ superuser till autostore
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du tekniskt kunnig, trivs i en lagerverksamhet och har arbetat i Autostore? Vi söker nu en operativ Superuser som både arbetar aktivt i driften och stöttar verksamheten med tekniska lösningar och att säkerställa smidiga leveransflöden. Du blir en nyckelperson i vårt team - med både ansvar och stor närvaro i det dagliga arbetet.
Rollen
Som Superuser kommer du att ha en central roll i lagret där Autostore är hjärtat i verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med kollegor i driften, säkerställer att processerna rullar på som de ska och löser snabbt uppkomna tekniska utmaningar. Du är den som andra vänder sig till när systemet krånglar, och du ser till att flödena fungerar - både i systemet och i praktiken.
Du kommer även vara delaktig i att förbättra och utveckla arbetssätt, samt ge input till hur tekniken kan användas mer effektivt. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Operativt arbete i lagret, främst kopplat till AutoStore
Felsökning och hantering av tekniska problem i WMS och automationssystem
Stötta kollegor i driften med systemanvändning och problemlösning
Medverka till förbättring och utveckling av lagerprocesser
Agera kontaktperson mot IT/teknikstöd vid behov
Vem du är
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs med att vara i händelsernas centrum och har lätt för att ta initiativ när något behöver lösas. Du har en god kommunikationsförmåga och gillar att stötta andra - både operativt och tekniskt. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna, men du har också förmågan att lyfta blicken och bidra till förbättringar i det större perspektivet.
För att passa i rollen ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet av arbete i AutoStore
Praktisk erfarenhet från lagerarbete
God systemvana och tekniskt intresse
Förståelse för logistikflöden och WMS
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i Svenska och Engelska
Tidigare erfarenhet inom lagerbranschen
Det är meriterande om du tidigare haft en roll som superuser, teamledare eller liknande med extra ansvar. Har du även truckkort så är det ett plus.
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9452832