Operativ lager- och logistikkoordinator
OIO Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-20
Vill du arbeta i en roll där struktur, kvalitet och teamwork står i centrum? Vi söker nu en noggrann och engagerad medarbetare som vill vara med och säkerställa effektiva in- och utleveranser samt leveransberedningar av högsta kvalitet.
Om tjänsten
Som en del av teamet Inhouse Logistics ansvarar du för att bolagets in- och utleveranser hanteras med precision och effektivitet. Du rapporterar till Customer Fulfillment Manager och arbetar nära både kollegor och andra delar av organisationen för att säkerställa att varuflödet fungerar smidigt från mottagning till leverans. Rollen innebär praktiskt arbete på godsmottagningen, men även administrativa inslag i form av utskrifter, aviseringar och lagerdokumentation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Bemanning av godsmottagning.
Sortering, datummärkning och avisering av ankommande gods.
Inleverans mot inköpsunderlag samt inlagring på lagerplats.
Utskrift av leverans- och plocklistor, plock, pack, utleverans och fraktbokning.
Kvalitetskontroll och hantering av eventuella brister i inkommande gods.
Leveransberedning av produkter inför kundleverans.
Kommunikation av eventuella förseningar till berörda mottagare.
Ansvar för kvartalsvis inventering.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från lagerarbete och trivs i en roll med både självständigt ansvar och nära samarbete. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett öga för detaljer. Som person är du prestigelös, kommunikativ och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Två års erfarenhet från lager- eller logistikarbete.
Truckkort, behörighet A & B.
Körkort för bil, behörighet B.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet i systemet Microsoft Dynamics Finance & Operations
Som person söker vi dig som är:
Lösningsorienterad och förändringsdriven.
Strukturerad och noggrann.
Prestigelös och samarbetande.
Kommunikativ och relationsskapande.
Självständig med god prioriteringsförmåga.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och hänsyn till max 1 månads uppsägningstid. Uppdraget löper inledningsvis under 6 månader och övergår därefter till anställning hos kundbolaget förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Placering: Mölndal
Arbetstider: 07:00-16:00
Start: Omgående - max 1 månads uppsägningstid
Lön: Fast lön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
