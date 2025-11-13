Operativ koordinator - OPK
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva och utveckla tjänsten Operativ koordinator där du har en nyckelfunktion i Region Stockholms preshospitala vård? Har du arbetat inom ambulansen i flera år? Då vill vi gärna ha din ansökan!
Vi söker nu prehospitalt erfarna sjuksköterskor eller ambulanssjukvårdare för att arbeta i funktionen som Operativ koordinator, som AISAB har fått i uppdrag att bemanna av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.
Funktionen bemannas dygnet runt och är placerad på SOS-centralen i Stockholm. Det finns möjlighet till rotation med klinisk tjänstgöring där du med fördel roterar med sjukvårdsledning.
Du startar med en introduktionsutbildning och kommer löpande att gå riktade utbildningar för att stärka din kompetens inom området.
Dina arbetsuppgifter
Som Operativ koordinator är du Region Stockholms representant på PoD-tjänsten. OPK bidrar med ett prehospitalt perspektiv och aktuell kunskap om regionens organisation. Du samverkar med PHB dirigenter, regionens övriga hälso- och sjukvård samt andra myndigheter och aktörer i syfte att nå en hög tillgänglighet och god redundans för den prehospitala vården.
Vid såväl vardaglig som särskild händelse är du som OPK ett stöd till dirigenter och TiB samt etablerar stab vi behov tillsammans med samverkande myndigheter och aktörer. Publiceringsdatum2025-11-13Kompetenser
Sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare med flera års klinisk erfarenhet inom region Stockholms ambulanssjukvård.
Mycket god kunskap om TiB och dess uppdrag.
God kunskap om de medicinska behandlingsriktlinjer och prehospitala direktiv som gäller för ambulanssjukvården i Stockholm.
Väl förtrogen med Region Stockholms katastrofmedicinska plan samt goda kunskaper om 1177 Vårdguiden och Vårdgivarguiden.
Önskvärt att du genomgått utbildningar enligt krav 1.13.1. för tjänsten prehospital särskild sjukvårdsledning, såsom A-HLR vuxen och barn, PS, CBRNE, RN, APP, PHTLS, AMLS, PEPP och PDV.
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska Dina personliga egenskaper
Arbetet som operativ koordinator ställer höga krav på personlig mognad och trygghet i yrkesrollen. Du är lugn och stabil och kan fatta beslut även under stress. Du ges ett stort ansvar, såväl i vardagen som vid särskild händelse, och använder din erfarenhet och trygghet för att arbeta självständigt och problemlösande. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och prestigelös. Vidare är du tydlig i din kommunikation, strukturerad och förtroendeingivande.
Du sätter patientens behov i centrum och ser till helheten när du agerar och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa. Vidare är du en ambassadör för den prehospitala vården och är väl förtrogen med verksamhetens metoder och styrande direktiv.
Du har ett driv att utveckla ambulanssjukvården och innehar ett flexibelt förhållningssätt. Vi förutsätter att du är med och bidrar i vidareutvecklingen av funktionen då såväl uppdragets omfattning som arbetstider är sådant som kan komma att förändras med tiden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrigt
I rekryteringsprocessen ingår förutom intervju en logik och personlighetstest. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning med register- och bakgrundskontroll kommer att genomföras av slutkandidater i rekryteringsprocessen innan beslut om anställning fattas. Befattningen kan komma att bli krigsplacerad.
AISAB kommer bli en förvaltning inom Region Stockholm vilket innebär att från 1 januari 2026 är Region Stockholm din arbetsgivare.
Kontakt:
Enhetschef, Andreas Gustafsson andreas.gustafsson@regionstockholm.se
Biträdande Enhetschef, Alexandra Jebeli Skog Alexandra.jebeli-skog@regionstockholm.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om AISAB
AISAB ägs av Region Stockholm och är en viktig del av akutsjukvården i regionen. I våra uppdrag samverkar vi främst med Region Stockholms primärvård, akutsjukvård och SOS Alarm AB för att säkerställa snabbt omhändertagande, god vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. Vi bedriver framgångsrikt även ett prehospitalt träningscenter (KTC) och forskning inom prehospital vård. Tillsammans utvecklar vi ambulanssjukvården! https://aisab.nu/sv-se/jobba-hos-oss
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Ambulanssjukvården I Storstockholm Ab-Aisab, Opk - Operativ Koordinering Kontakt
Andreas Gustafsson 08-12312183 Jobbnummer
9602275