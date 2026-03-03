Operativ kalkylingenjör
Påverka Nu Sverige AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-03-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Påverka Nu Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi omgående en operativ och självständig kalkylingenjör med erfarenhet av prefab träbyggnation för ett interimuppdrag på 3-6 månader (80-100 %)
Uppdraget avser kalkylering av stomleveranser enligt ABM 07 (ej entreprenad) och kräver erfarenhet från industriellt byggande eller träbaserad prefabproduktion.
Vi söker dig som självständigt kan:
- Kalkylera vägg-, bjälklags- och takelement
- Säkerställa produktionsanpassade kalkyler med förståelse för fabrikslogik
- Genomföra material- och produktionskostnadsanalys
- Identifiera risker kopplade till leveransåtagande
- Delta i interna anbudsgenomgångar
Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt ansvara för kalkyl inom prefab-/träproduktion.
Start: OmgåendeOmfattning: 80-100 %Uppdragstid: 3-6 månade
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Ansök via länken eller hör av dig direkt till oss för mer information.
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170), https://www.paverka.nu/ Arbetsplats
Påverka Nu Jobbnummer
9774818