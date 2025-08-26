Operativ chef till SunPine AB
2025-08-26
Vill du leda den operativa verksamheten i ett världsledande bolag inom energiomställningen? Är du en trygg ledare med strategisk höjd, teknisk förståelse och passion för hållbar produktion? Då kan du vara den vi söker!
Världen behöver snabbt fasa ut sitt beroende av fossila drivmedel till fördel för mer hållbara alternativ. Det här är grunden till Sunpines affär. Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en viktig del av framtidens hållbara energimix.
Idag befinner vi oss i ett intensivt utvecklingsskede där innovation, hållbar tillväxt, hög produktionseffektivitet och fortsatt miljöledarskap går hand i hand. Nu söker vi en Operativ chef - en nyckelperson som får möjlighet att forma rollen och utveckla vår framtida operativa struktur.
Som Operativ chef har du ett helhetsansvar för produktion och underhåll - inklusive personal, budget och verksamhet. Du leder det operativa arbetet med fokus på effektiv drift, optimerat underhåll och kontinuerlig förbättring. I rollen ingår även att genomföra investeringar, utveckla arbetssätt och processer samt att säkerställa att vi levererar enligt kundens specifikationer. Samtidigt ansvarar du för att våra anläggningar är tekniskt dokumenterade, säkra, miljöanpassade och framtidssäkrade. Du rapporterar till VD och ingår i Sunpines ledningsgrupp.
Rollen innebär ett nära samarbete med andra funktioner inom företaget, och nätverkande och leverantörsmöten är en naturlig del av uppdraget. Vi ser därför gärna att du trivs med att bygga och bibehålla relationer, både internt och externt.
Vi söker dig som med engagemang, gott ledarskap och affärsmässighet vill driva och utveckla vår operativa verksamhet i en tillväxtbransch med hög efterfrågan. Som grund har du en högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet samt ledarerfarenhet från producerande industri. Erfarenhet av systematiskt underhållsarbete och processtyrning inom produktion är meriterande.
För att lyckas i rollen är du trygg i ditt ledarskap och har förmågan att engagera och leda andra till framgång på ett prestigelöst sätt. Du är beslutsam, uthållig och strategisk samt visar gott omdöme i ditt arbete och i ditt ledarskap. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Placeringsort är Piteå. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete och har även kontorsplats i Luleå.
Sunpine verkar i en internationell, modern och processinriktad miljö. Här får du stort handlingsutrymme på en arbetsplats som har siktet mot framtiden. Du blir en del av ett värderingsdrivet företag där hållbarhet är vår gemensamma drivkraft - och där ett trivsamt, engagerat team är en självklar del av vardagen.
Ta chansen till nästa steg i din karriär - vi ser fram emot din ansökan och tar emot den fram till den 15 september 2025.
Hör av dig!
För den här rekryteringen samarbetar Sunpine med Rätt Rekrytering & HR. Har du frågor, vänligen kontakta konsult Merja Kenttälä på telefon 076-866 22 77 eller merja@rattrekrytering.se
Sunpine - Fueling a better future
Sunpine driver världens första - och största - produktionsanläggning för Råtalldiesel, en råvara för biobränsle som är tillverkad av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Med ett reduktionsvärde för koldioxid om upp till 90 procent [NB1] [NB2] och en råvara som inte konkurrerar med den globala livsmedelsproduktionen är Sunpines Råtalldiesel en viktig del i framtidens energimix. Från samma råvara, råtalloljan, utvinner vi även stora volymer harts, terpentin, alfa-Pinen och bioolja som levereras till kunder världen över. Vi har en nästintill fossilfri produktion.
SunPine AB är baserat i Piteå och ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter. Vi är 83 medarbetare och omsatte cirka 2,7 miljarder [NB3] SEK 2024.
Läs mer på: www.sunpine.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
