Operativ arbetsledare - Rosersberg
Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Sigtuna Visa alla chefsjobb i Sigtuna
2026-02-23
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg inom lager & logistik och brinner för ledarskap? Simplex söker nu en operativ arbetsledare till en av våra kunder i Rosersberg. Start omgående eller enligt överenskommelse!
Om rollen - Operativ arbetsledare inom lager & logistik i Rosersberg
Som operativ arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften i ett större lager. Du coachar och leder ditt team så att arbetsuppgifter slutförs med högsta möjliga effektivitet och kvalitet. Ditt uppdrag är att skapa en trygg, organiserad och lösningsorienterad lagerverksamhet med fokus på både arbetsmiljö och leveransprecision.
Arbetsuppgifter - Ledarskap och lagerlogistik i Rosersberg
Operativt leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
Kvalitetssäkra flöden gällande in- och utleveranser, plock samt pack
Stötta och utveckla medarbetare för trivsel och resultat
Samarbeta med logistikansvariga, transportörer och andra avdelningar
Säkerställa att rutiner efterlevs för en säker arbetsmiljö
Hantering och rapportering i affärssystem
Löpande förbättringsarbete för effektivare processer
Kvalifikationer - Erfarenhet av arbetsledning inom lager & logistik
Dokumenterad erfarenhet som arbetsledare eller teamledare inom lager, logistik eller transport
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Bra administrativ förmåga och vana vid arbete i affärssystem
Strukturerad, prestigelös och trygg i ledarrollen
Van att arbeta resultatinriktat och lösa problem självständigt
Meriterande för rollen som arbetsledare
Erfarenhet från större lager med skiftarbete
Körkort B
Utbildning inom logistik, transport eller ledarskap
Engelska i tal och skrift
Arbetstid och placering
Måndag till fredag, 7-16
Heltid
Rosersberg
Omgående start eller enligt överenskommelse
Det här erbjuder vi på Simplex - Ledande arbetsmiljö inom lager & logistik
Stabil heltidsanställning hos ett framtidsinriktat företag inom logistik
Tryggt konsultuppdrag med kollektivavtal
Engagerad konsultchef och ett inkluderande arbetsklimat
Möjlighet till kompetensutveckling och förlängning
Så söker du jobbet som operativ arbetsledare i Rosersberg
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver dina erfarenheter, ditt ledarskap samt när du kan vara tillgänglig. Urval och intervjuer sker löpande - sök redan idag om du vill utvecklas tillsammans med oss på Simplex!
Om Simplex - Lager, logistik och arbetsledning i framkant
Simplex är ett bemanningsföretag med fokus på utveckling och långsiktiga relationer. Vi samarbetar med aktörer i hela landet och erbjuder nya utmaningar för dig som vill ta ansvar och bidra till moderna lagerflöden. Hos oss arbetar du med engagerade kollegor och får alla möjligheter att växa i din roll.
Varmt välkommen med din ansökan till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Simplex, Rosersberg Jobbnummer
9758332