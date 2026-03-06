Operativ analytiker
2026-03-06
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Grova brottsgrupperna i Polisområde Jönköping ingår i Utredningssektionen och är uppdelade i tre grupper:
Grova brott 1 består av chef, administratör, förundersökningsledare och utredare. Motsvarande funktioner finns inom Grova brott 2 i Värnamo och Eksjö.
Grova brott 3 är en specialistgrupp och har personal i Jönköping, Eksjö och Värnamo och består av chef, utredare samt operativa analytiker.
Vi söker nu en analytiker till gruppen för Grova brott inom polisområde Jönköping.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa.
Slutresultatet blir en skriftlig slutprodukt som ska presenteras på ett pedagogiskt och strukturerat sätt för utredare, utredningsledare, förundersökningsledare och/eller åklagare. Slutprodukten ingår ofta som en del av ett eventuellt åtal och som en grund för ett ärendebeslut eller ärendeprioriteringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Med hjälp av informationsmaterial från bl.a. tekniskbevisning kartlägga och rekonstruera händelseförlopp.
• Olika former av analyser till exempel: kommunikationsanalys, ärendeanalys, geografisk analys och jämförandeanalys.
• Med hjälp av olika databaser och applikationer kunna tolka och inhämta information.
• Skapa eller avfärda hypoteser utifrån material i utredningen.
• Arbete utefter tidsfrister och tidsplan förekommer ofta.
Arbetet kan ibland innebära kortare perioder av arbete på annan ort inom eller utanför polisområdet. Din grundplacering kommer att vara Eksjö eller Jönköping.Kvalifikationer
Det här är en möjlighet för dig som har:
• Relevant akademisk utbildning, polisutbildning, eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig, alternativt.
dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av att analysera komplex information.
• Erfarenhet av självständigt arbete samt arbete i större eller mindre team
• Erfarenhet av att hantera, analysera och presentera information.
• Erfarenhet av muntliga och skriftliga presentationer.
• Mycket god datorvana och goda kunskaper i Excel och presentationsteknik.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete med hantering av stora informationsmängder.
• Kunskaper inom systemvetenskap, datavetenskap och informationsteknik.
• Erfarenhet av databashantering och av arbete med kvalitativa analysmetoder.
• Tidigare erfarenhet av arbete mot grov brottslighet.
• Arbetat med ekonomi eller juridisk redovisning.
• Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Tjänsten kräver att du är lugn, stabil och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare är du skicklig i arbetet med att hålla presentationer och gör detta på ett pedagogiskt sätt för mottagaren. Din förmåga att samarbeta både internt och extern är avgörande i kombination med en stark förståelse för helheten. Du är strukturerad och ser till att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Slutligen har du mycket god problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor och kan analysera, bryta ner problem i sina beståndsdelar, bedöma material och sätta det i ett sammanhang.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Jönköping eller Eksjö
Arbetstid: VP 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: operativ analytiker
Eftersom arbetet ibland kräver att vi behöver arbeta på annan ort söker vi dig som är flexibel. Arbete förekommer inom polisområdet, regionen och nationellt.
Vi kan erbjuda hemarbete när tjänsten tillåter.
