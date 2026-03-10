Operationssjuksköterska
Operations- och intensivvårdskliniken, Operationsenheten, Värnamo Sjukhus
Äntligen, chansen att jobba som operationssjuksköterska på Operations- och intensivvårdskliniken är här! Är du lyhörd och relationsskapande med viljan att göra något viktigt på riktigt?
Då kan det här vara jobbet för dig!
Rollen som Operationssjuksköterska
Som operationssjuksköterska hos oss är du en central del av operationsteamet, där olika professioner samarbetar nära för att ge bästa möjliga vård. Du kommer att arbeta på en nybyggd operationsavdelning med 10 rymliga operationssalar som ger en modern och trygg arbetsmiljö. För att utveckla vår verksamhet får du också delta i vårt kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbete.
Din blivande arbetsplats
Operations - och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus är en toppmodern klinik med stora moderna salar med full operations-integration. Vi erbjuder dig ett intressant arbete, med goda chanser till personlig och professionell utveckling.
Vi består av tre avdelningar - operation, anestesi och intensivvård, inklusive uppvakningsavdelningar. Vi har även sterilteknisk enhet och administrativ enhet. Vi är omkring 160 medarbetare - läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och administrativ personal.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som är sjuksköterska med specialistutbildning inom operation. Hos oss behöver du som söker vara självständig och har en stark förmåga att strukturera och planera ditt arbete. Du är stabil, har gott omdöme och är duktig på att samarbeta. Här behöver du vara flexibel och redo att ta snabba beslut - en rutinoperation kan snabbt bli en akut situation där ditt lugn och din kompetens gör skillnad. Tidigare erfarenhet från liknande verksamhet är önskvärt, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på heltid.
Vår vision är att tillsammans erbjuda operations- och intensivvård i världsklass. Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet. Vi har roligt, utvecklas och lär oss tillsammans. Vi har ett personcentrerat arbetssätt och har både kompetens och möjlighet att fokusera på en patient åt gången. En god upplevelse för patienten i en svår situation är vårt fokus. Om du är redo för en ny utmaning på en arbetsplats som ser och värdesätter dig - sök till oss på Operationsavdelningen!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Björk, vårdenhetschef operationsenheten telefon 010-244 50 05.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-03-31. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K236/26".
Detta är ett heltidsjobb.
551 11 JÖNKÖPING
Region Jönköpings län
