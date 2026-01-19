Operationssjuksköterska
2026-01-19
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Gillar du varierande kirurgi, akut verksamhet och en trevlig arbetsplats är vi arbetsplatsen för dig! Här på anestesi- och operationsavdelningen ing 95-96 opererar vi patienter inom specialiteterna gynekologi, obstetrik, endokrin kirurgi, colorektal kirurgi och urologi. Arbetet är omväxlande, liksom tempot, och det finns goda möjligheter att utvecklas i din profession. Hos oss utförs akuta och selektiva operationer under dygnets alla timmar och vi har en egen uppvakningsavdelning.
Operationsavdelningen består av sju operationssalar varav en disponeras av accessmottagningen och en är lokaliserad på förlossningen. Hos oss utförs akuta och elektiva operationer under dygnets alla timmar och vi har en egen uppvakningsavdelning. Vi vill gärna hitta någon som tillsammans med oss vill utveckla vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Att vara specialistsjuksköterska på anestesi och operationsavdelningen ingång 95-96 är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där din roll är betydelsefull i samarbete med kollegorna i operationsteamet.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård. Tidigare erfarenhet inom operationssjukvård ses som meriterande.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Vi ser även att du är flexibel, strukturerad och lojal. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstider är förlagd dagar, kvällar, helger och nätter i verksamhetsanpassat schemaläggning enligt akademiska modell 3, med möjlighet att komma ner till en veckoarbetstid på 32,33h/vecka. Inskolningen anpassas efter ditt behov. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Lotta Sjö, 018-611 48 82
Biträdande avdelningschef Karin Pona, 018-611 57 22
Biträdande avdelningschef Julia Cohen, 018-611 57 33
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg
