Operationskoordinator/Mottagningssjuksköterska

Om oss
Capio Spine Center är beläget på Gruvgatan 8 i Västra Frölunda Vår verksamhet består av läkarmottagning, operationsavdelning, vårdavdelning och fysioterapimottagning. Våra patienter kommer på remiss från Västra Götalandsregionen men även från andra län, samt patienter med privata sjukvårdsförsäkringar. Vi bedriver högspecialiserad vård av bästa kvalitet och med mycket hög patientnöjdhet.
Din roll
Vill du ha en varierad roll där du både arbetar med planering och samordning samt patientmöten i mottagningsarbete? Vi söker nu en sjuksköterska som vill kombinera tjänsten som operationskoordinator och mottagningssjuksköterska.
Om rollen
Tjänsten är delad mellan två viktiga funktioner i verksamheten.
Operationskoordinator
Som operationskoordinator ansvarar du för att planera och samordna operationsverksamheten. Du säkerställer att scheman, resurser och patientflöden fungerar smidigt och har nära kontakt med både patienter, läkare och mottagningspersonalen.
Mottagningssjuksköterska
Som mottagningssjuksköterska arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning och tidsbokning. Du bidrar med trygghet, professionellt bemötande och god service. Du ger stöd och trygghet genom hela vårdprocessen.
Vi erbjuder dig En spännande och varierad tjänst där du får kombinera två roller.
Arbete i en stimulerande och utvecklande miljö tillsammans med kompetenta kollegor.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och delaktighet i verksamhetens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av rygg- och protespatienter.
Har ett genuint intresse för patientmöten och god service
Trivs med omväxlande arbetsuppgifter och samarbete i team.
Har god organisatorisk förmåga och trivs med att arbeta strukturerat.
Är flexibel, lösningsorienterad och kommunikativ.
Har erfarenhet från hälso- och sjukvård, gärna inom mottagning- och operationsverksamhet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-09-29
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
