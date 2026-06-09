Grundskollärare åk 1-3 till Frennarps byskola, vikariat
Halmstads Kommun / Grundskollärarjobb / Halmstad Visa alla grundskollärarjobb i Halmstad
2026-06-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3 till Frennarps byskola. Som lärare har du mentorskap och är ansvarig för undervisningen i en årskurs 3. Du förväntas hålla föräldramöten och utvecklingssamtal. Arbetet innebär även innebär planering av undervisning, dokumentering och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument.
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet.
Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du använder strategier för att främja elevernas motivation, delaktighet och inflytande.
Du har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. Arbetet ställer även krav på samverkan med övriga kollegor på skolan. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 3.
Du är en stabil och trygg person med en god förmåga att skapa förtroende hos omgivningen. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, är tydlig, handlingskraftig och lyhörd för att kunna anpassa dig efter elevernas behov. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett vikariat under 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.
Övrig information
Frennarps byskola är en F-3 skola med cirka 90 elever varav ungefär 80 elever går på skolans fritidshem. Skolan har en inspirerande utemiljö och ligger centralt i närheten av Nissan och den vackra natur som omger Frennarp.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Rektor
Petra Vedin 0720-836881 Jobbnummer
9955995