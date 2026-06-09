Avdelningschef till ny etablering i Östersund
Granitor Electro Aktiebolag / Byggjobb / Östersund Visa alla byggjobb i Östersund
2026-06-09
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, Gällivare
eller i hela Sverige
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.
Vår verksamhet expanderar och vi söker nu en affärsinriktad Avdelningschef till vår nya avdelning i Östersund. Hos Granitor får du det bästa av två världar – kraften i en etablerad organisation och möjligheten att som chef vara med och bygga upp, påverka och forma avdelningen från start
Är du en affärsdriven ledare med starkt engagemang, entreprenörsanda och ett brett lokalt nätverk? Vill du vara med från början och bygga upp vår verksamhet i Östersund? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
I takt med vår expansion planerar vi en etablering i Östersund, där vi har ett större projekt med start under hösten 2026 – tillsammans med fler spännande affärsmöjligheter framåt. Vi söker en Avdelningschef som vill ta ett helhetsansvar och vara med och bygga upp verksamheten från start.
Granitor Electro är verksamma inom affärssegmenten Service, Entreprenad, Industri, Fastighetsautomation och Säkerhet med kunder inom både privata och offentliga sektorn. Vi finns på ett 70 tal orter från Malmö till Kiruna.
Region Norra Norrland består idag av avdelningar från Hudiksvall, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Luleå, Gällivare och Kiruna, där Östersund kommer att ingå. Vi har god samverkan mellan våra affärsområden och avdelningar.
Vi arbetar också med innovativa och klimartsmarta lösningar i form av Grön El, som solcellsanläggningar, laddboxar samt automatiserade och digitala lösningar.Dina arbetsuppgifter
Som Avdelningschef med utgångspunkt i Östersund har du en viktig del i att driva och utveckla verksamheten framåt. Du drivs av utmaningar och ser möjligheter där andra ser hinder. I rollen arbetar du aktivt med att bygga lokala kontakter och nätverk inom branschen. Vi erbjuder en spännande roll där du bygger upp ditt egna team från grunden samt är ansvarig för avdelningens ekonomi inkluderat affärs- och säljansvar.
I det dagliga arbetar du med framdrift av service och projekt, med ledningssystemet som grund. Du planerar och kontrollerar projektens ekonomi samt ansvarar för inköp och bemanning. Med ett nära ledarskap guidar du kunden och gruppens medarbetare med service i fokus
För att trivas hos oss behöver du tilltalas av en organisation med öppen företagskultur, goda affärer och korta beslutsvägar. Vidare motiveras du av goda och långsiktiga kundrelationer samt att coacha och utveckla dina medarbetare. Du har stor frihet under ansvar och formar ditt egna arbete samtidigt som du har stöd från organisationen utifrån riktlinjer och lagkrav.
Som Avdelningschef ansvarar du för:
Sälj och Budgetansvar
Personalansvar
Arbetsmiljöansvar
Projektekonomi och inköp
Anbudsförfaranden
Planering och uppföljning
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är trygg, positiv och drivande, samt har ett "entreprenörstänk" med god erfarenhet av ledarskap. Du har en förståelse om ekonomi och budget samt god förmåga att leda och fördela arbetet. Du hanterar relationer väl, förstår vikten och fördelen av att vara lyhörd, kommunikativ och att lösa utmaningar på ett konstruktivt och prestigelöst sätt. Som affärsinriktad chef har du förmåga att sälja och driva affärer, är organiserad och har god samarbetsförmåga. Nytänkande och lösningsorienterad är egenskaper som värderas högt.
Du har ett brett lokalt nätverk gärna inom elbranschen samt har gärna god teknisk kunskap. Du har god förståelse och/eller erfarenhet av att arbeta inom Industrin, service och/eller entreprenader gärna inom el.
Krav och önskemål:
Erfarenhet från El/bygg/Industribranschen i ledande befattning.
Kunskap av att tolka avtalsformer
Ett brett lokalt kontaktnät och mycket goda kundrelationer
Affärsmässig och kommersiell förståelse, kunna se helheten och kunders behov
Goda kunskaper och förståelse om ekonomiska samband och affärssystem
Erfarenhet och kunskap om bemanning och personalansvar
Flytande språkkunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt samt goda språkkunskaper i engelska
God data – och systemvana,
Rollen kräver B-körkort
Meriterande
Om du har erfarenhet av att driva eget företag är det ett plus. Är du dessutom elektriker i grunden är det meriterande.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder en heltidsanställning (100%) och förtroendearbetstid. Stationering i Östersund men resor kan förekomma.
Lön enligt överenskommelse och möjlighet till bonus.
Vi erbjuder
När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion som vi är stolta över. Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
Stöd och god samverkan med kollegor
Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring.
Tillgång till förmånsportalen Benifex med rabatter hos olika aktörer.
Bra arbetsmiljö med varierande uppdrag.
Möjlighet till personlig utveckling och karriär.
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension.
Spännande miljö i ett stabilt och expansivt företag.
Möjlighet till tjänstebil (förmånsbil)
Förmånliga drivmedelsavtal.
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum Så ansöker du
Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan omgående. Vi vill att du skickar in din ansökan genom ett cv och personligt brev, dock senast 15 aug.
Vid frågor vänligen kontakta Verksamhetschef Fredrik Jeppsson, fredrik.jeppssonmailto:mattias.strand@granitor.se
, mob: 070-558 71 40
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro Aktiebolag
(org.nr 556436-3595), https://www.granitor.se
831 32 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Jobbnummer
9955977