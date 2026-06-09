Lagerarbetare till textilföretag i Svenljunga | Sommarjobb
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-09
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Är du en strukturerad och praktiskt lagd person som gillar att hålla ordning och har ett öga för detaljer? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker nu engagerade och drivna lagerarbetare till vår kund i Svenljunga, ett väletablerat företag inom textilbranschen. Här får du möjlighet att arbeta fysiskt, ta ansvar och vara en viktig del i det dagliga logistikarbetet. Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Ort: Svenljunga
Anställningsform: Heltid mellan v.27-33
Start: v.27
Om rollen
I denna roll kommer du att vara delaktig i förädlingen av textilprodukter med fokus på noggrannhet och kvalitet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Avläsning och tolkning av kundorder
Kvalitetskontroll av produkterna
Skicka produkter vidare till packning eller ytterligare förädling
Containerlossning
Truckkörning
Är du vår nya stjärna?
Den här tjänsten passar dig som tycker om att jobba ansvarsfullt och noggrant. Du har en fallenhet för att prata med olika typer av människor och en genuin vilja att göra ett bra jobb. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager.
Vi söker dig som:
Har god svenska i både tal och i skrift
Har god fysik
Har truckkort B1-B4 samt erfarenhet av B4
Har B-körkort och tillgång till bil
Kan arbeta heltid mellan v.27-33
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har en förmåga att se till både helheten och detaljerna. Det är också viktigt att du sätter ambitiösa mål.
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad Manpower kan erbjuda
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper
dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Åsboholmsgatan 6 (visa karta
)
503 35 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9955981