Karungi skola söker lärare/arbetslagsresurs
Haparanda kommun / Grundskollärarjobb / Haparanda Visa alla grundskollärarjobb i Haparanda
2026-06-09
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Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen – där framtidens medborgare formas! Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans arbetar vi mot visionen att skapa en utbildningsmiljö i toppklass.Hos oss får du chansen att vara en del av en inspirerande och utvecklande miljö där varje barns och ungdoms potential tas till vara. Vi söker nu engagerade och passionerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens utbildning i Haparanda.Är du redo att göra skillnad och bidra till att skapa en ljusare framtid för våra unga? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Om Karungi skola
Karungi skola är en mindre skola där närhet, trygghet och goda relationer står i centrum. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Här är samarbete en självklar del av vardagen och alla bidrar till helheten.
Tjänsten är en kombination av:
Undervisning i aktuellt ämnesområde/årskurs
Arbetslagsresurs, fritidshem där du stödjer kollegor och bidrar till struktur, studiero och utveckling
Tjänstens innehåll anpassas utifrån verksamhetens behov och din kompetens.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning enligt läroplan
Vara ett stöd i arbetslaget i det dagliga pedagogiska arbetet
Bidra till trygga och inkluderande lärmiljöer
Arbeta främjande och förebyggande för elevers lärande och närvaro
Delta i skolans utvecklingsarbeteProfil
Är legitimerad lärare (ange gärna ämne/årskurs)
Har god samarbetsförmåga och är relationsskapande
Är flexibel och lösningsinriktad
Trivs i en varierad roll där du både undervisar och stöttar kollegor
Har ett tydligt elevfokus i ditt arbete
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som arbetslagsresurs eller liknande funktion
Kompetens inom språkutvecklande arbetssätt
Erfarenhet av inkluderande undervisning och extra anpassningar
Vi erbjuder
En liten skola med närhet mellan elever och personal
Ett engagerat arbetslag med god samarbetskultur
Möjlighet att påverka och bidra till skolans utveckling
En meningsfull och varierad tjänstTjänstens omfattning och tillträde
Omfattning: 80% under läsåret 26/27
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda Kommun
(org.nr 212000-2775)
953 85 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Rektor
Anders Resin anders.resin@haparanda.se +4692226221 Jobbnummer
9955979