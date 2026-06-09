Tandhygienist till Aqua Dental Enköping
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Enköping Visa alla tandsköterskejobb i Enköping
2026-06-09
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Hej blivande tandhygienist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandhygienist på Aqua Dental Enköping blir du en del av ett duktigt team på en trivsam klinik i centrala Enköping. På kliniken erbjuds tandvård inom en stor bredd av områden, från allmän- till specialisttandvård. På kliniken kommer du att jobba nära dina kollegor där du kommer få stöttning i det dagliga arbetet samt i din professionella utveckling. Du har i denna roll möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor. Du kommer ha det övergripande ansvaret för dina patienter och patientflöde men får ett gediget stöd från fina kollegor på kliniken.
Du kan läsa mer om kliniken HÄR!
Du kommer i rollen att ansvara för dina patienter och tidbok tillsammans med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utökade ansvarsområden på kliniken samt möjligheter till vidareutveckling.
Läs mer om livet som Aqua Rebel HÄR!
Vi söker dig som:
Legitimerad tandhygienist
Har minst 2 års erfarenhet som tandhygienist
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 5 juli 2026 .
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Gabriella Demir, gabriella.demir@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881350-2044790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Torggatan 22 (visa karta
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749 49 ENKÖPING Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9955986