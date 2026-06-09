Enhetschef till utredningsenheten för vuxna och äldre
Örnsköldsviks kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-09
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Vill du leda och utveckla myndighetsutövningen i Örnsköldsviks kommun tillsammans med kompetenta kollegor och medarbetare? Då är rollen som enhetschef för utredningsenheten vuxna och äldre något för dig.
Enheten ansvarar för utredning, beslut och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagen inom området vuxna och äldre. Som chef för utredningsenheten leder du en verksamhet med cirka 20 medarbetare och ingår i den operativa ledningsgruppen för myndighetsutövning inom avdelningen Entré råd och stöd. Du är underställd avdelningschefen, som även är verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården.
Avdelning Entré råd och stöd har ett viktigt och spännande uppdrag att utveckla myndighetsutövningen och den kommunala hälso- och sjukvården med medborgaren i fokus. Målet är en hållbar socialtjänst med individen i centrum och en god och nära vård. Du blir en del av en engagerad och utvecklingsinriktad ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans, lär av varandra och formar framtidens arbetssätt. Då en av våra enhetschefer går vidare till ett annat uppdrag söker vi nu en ny kollega till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du utredningsenheten med ett samlat ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du säkerställer att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens mål. Uppdraget innebär också att du driver och leder det pågående förändringsarbetet tillsammans med dina medarbetare, med fokus på en mer personcentrerad handläggning och ett effektivt nyttjande av medarbetarnas kompetens och erfarenhet. I rollen ingår även att bidra till avdelningens utvecklingsarbete samt att samverka och samordna arbetet med övrig socialtjänst, utförarverksamheter och externa aktörer.Kvalifikationer
För detta uppdrag söker vi dig som har kandidatexamen alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom annan chefserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och att du är insatt i förutsättningarna och arbetsgången i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god kunskap i svenska språket och god datavana. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten eller annan myndighet, och det är meriterande om du har erfarenhet av biståndshandläggning inom området vuxna och äldre. Du har god kunskap om gällande lagstiftning och regelverk samt uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen kräver att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och vi söker dig som är en ansvarstagande och samarbetsinriktad ledare med mod att tänka nytt och driva utveckling.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en trygg anställning med goda villkor, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete. Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du har goda möjligheter att påverka verksamheten. Du erbjuds stöd i ditt uppdrag, bland annat genom mentor, samt tillgång till friskvårdsbidrag och motionstid. Du får en tydlig, engagerad och tillitsbaserad chef som ger dig goda förutsättningar att lyckas i din roll.
Giltigt B-körkort är ett krav. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan, bifoga CV och personligt brev.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Ylva Ekman 0660-88118 Jobbnummer
9955990