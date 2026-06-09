Business controller, Dagab Inköp & Logistik
Dagab Inköp & Logistik AB / Controllerjobb / Jönköping Visa alla controllerjobb i Jönköping
2026-06-09
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Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Externa Affärer är ett affärsområde inom Dagab som riktar sig till kunder inom servicehandeln. För att ytterligare stärka kundmötet och erbjudandet till Axfoods restaurang- och servicehandelskunder kommer affärsområdet Dagab Externa Affärer att slås samman med Snabbgross från och med den 1a januari 2027.
Bli en av oss
Vill du bidra till skarpare analyser och finansiella rekommendationer som stärker vår konkurrenskraft och kundnytta? Vi söker nu en Business Controller till affärsområdet Externa Affärer.
I rollen har du ett sammanhållande ansvar för ekonomisk uppföljning, analys och beslutsstöd för affärsområdet och arbetar nära affärsområdeschefen för att utmana, utveckla och driva verksamheten framåt. Du förbättrar ekonomistyrning och lönsamhet genom att arbeta med nyckeltal, kalkyler, prognoser, budget och kostnadsmedvetenhet. Du säkerställer även regelefterlevnad och att rapporteringen korrekt speglar ekonomiska resultat. Dina insikter blir viktiga underlag för både operativa och strategiska beslut. Du har även en viktig roll i dialogen med externa kunder, där du bidrar med finansiella analyser, beslutsunderlag och affärsmässiga rekommendationer kopplade till kundsamarbeten och avtal.
Rollen har ett särskilt viktigt uppdrag under 2026 kopplat till den planerade övergången av affärsområdet Externa Affärer till Snabbgross den 1a januari 2027. Under året kommer du att bygga förståelse för affärsområdets affärsmodell, systemstöd, kundavtal, intäkts- och kostnadsdrivare samt rapporterings- och prognosprocesser. Målet är att du vid övergången ska vara väl insatt och självständigt kunna driva ekonomistyrning, uppföljning och affärsstöd för området inom Snabbgross.
Rollen tillhör Dagab Ekonomi och rapporterar under 2026 till Chef Affärspartner Affärer. Du kommer att arbeta nära affärsområdet Externa Affärer, Dagabs ekonomifunktion och berörda nyckelpersoner för att säkerställa en strukturerad introduktion i verksamhet, processer och system. Från och med den 1 januari 2027 kommer rollen rapportera till Snabbgross ekonomichef.
Det här är en roll för dig som vill arbeta affärsnära, ta stort eget ansvar och vara en viktig brygga mellan Dagab och Snabbgross i en förändring som är strategiskt viktig för båda verksamheterna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Business Controller har du en central roll i att styra, följa upp och utveckla affärsområdets ekonomi. Du fungerar som ett nära stöd till affärsområdeschef och ledning, och ansvarar för att ta fram analyser, rapporter och prognoser som ger verksamheten rätt beslutsunderlag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Vara ett stöd till affärsområdeschef och ledning i ekonomiska frågor.
Ansvara för rapportering, analys och presentation av affärsområdets resultat och nyckeltal.
Omsätta affärsområdets strategiska och operativa initiativ till ekonomiska effekter.
Leda och samordna affärsområdets prognos-, budget- och rapporteringsprocesser.
Utveckla ekonomistyrningen inom affärsområdet, exempelvis genom nya nyckeltal och uppföljningsmodeller.
Identifiera och genomföra lönsamhets-, kostnads- och intäktsanalyser för att driva förbättringsområden och affärsmöjligheter.
Utvärdera investeringar, affärscase och olika scenarier för att stödja beslutsfattande.
Ansvara för ekonomiska analyser i samband med avtalsförhandlingar med externa kunder.
Delta i externa kundmöten vid behov och bidra med finansiellt perspektiv, lönsamhetsanalys och rekommendationer.
Bidra till att skapa struktur, dokumentation och kunskapsöverföring inför övergången till Snabbgross.
Samarbeta tvärfunktionellt med ekonomi, verksamhet och ledning för att stärka ekonomisk förståelse inom affärsområdet.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som är affärsdriven, analytisk och trivs i en roll nära verksamheten. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya affärsmodeller, systemflöden och kommersiella samband, och du trivs i en roll där du både driver analys och bidrar till konkreta affärsbeslut.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och proaktiv. Du har ett starkt intresse för verksamheten bakom siffrorna och kan omsätta komplex information till tydliga insikter, rekommendationer och prioriteringar. Du är också trygg i att samarbeta med flera intressenter och kan skapa framdrift i en miljö där både affär och organisation är under utveckling.
Vi tror att du har:
Relevant akademisk examen inom ekonomi, finans, företagsekonomi eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av arbete som Business Controller, Financial Controller eller liknande kvalificerad ekonomroll.
Mycket god analytisk förmåga och vana att arbeta med komplexa data, KPI:er och finansiella modeller.
Stark affärsförståelse och förmåga att omsätta siffror till tydliga insikter och rekommendationer.
God systemvana, särskilt i Excel samt erfarenhet av BI-verktyg och ekonomisystem.
Erfarenhet av budget, prognos, uppföljning och månadsrapportering.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och proaktivt med stort driv.
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta nära chefer, projektledare och verksamhet.
Trygghet i externa kunddialoger och förmåga att på ett affärsmässigt sätt förklara ekonomiska samband, lönsamhet och avtalsrelaterade frågeställningar.
Erfarenhet/kunskap inom partihandel och logistik är meriterande.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placering är på vårt huvudkontor, Torsplan Stockholm, där vi arbetar en majoritet av tiden på kontoret.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Thorbjörn Wass, thorbjorn.wass@axfood.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-06-28. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Bataljonsgatan 12 (visa karta
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553 05 JÖNKÖPING Jobbnummer
9955994