Operations Manager
2026-01-08
Om rollenPå Gekomm AB bygger vi framgången på rätt kompetens och effektiva processer. Vi söker nu en nyckelperson som ska vara ansvarig för den inledande fasen i vår talangrekrytering samt för den koordinering som möjliggör vår säljverksamhet. I denna centrala roll kombineras två strategiska funktioner: att vara Gekomms första möte med framtida talanger och att säkerställa en smidig mötesbokning för vår säljorganisation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rekryteringskoordinering:
Fungera som första intervjuperson och primär kontakt i rekryteringsprocessen för samtliga roller
Genomföra strukturerade screeningintervjuer och bedöma grundläggande matchning mellan kandidat och organisation
Hantera den administrativa processen från ansökan till urval i vårt ATS-system Teamtailor
Skapa och upprätthålla en positiv och professionell kandidatupplevelse från första kontakt
Samverka med rekryterande chefer för att säkerställa en effektiv processöverlämning
Mötes- och kalenderkoordinering:
Ansvar för den interna mötesbokningsfunktionen som stödjer våra Account Managers
Planera, schemalägga och koordinera möten med hög grad av noggrannhet och serviceorientering
Utveckla och förbättra processer för möteslogistik och kalenderhantering
Fungera som operativt stöd till säljavdelningen i allt som rör mötesplanering
Erfarenhet av rekryteringsadministration, HR-samordning eller annan koordinerande roll med kundkontakt
Dokumenterad förmåga att hantera komplexa scheman och flera processer parallellt
Utmärkta kommunikationsfärdigheter och en förmåga att representera företaget professionellt
Starkt service- och relationsorienterat förhållningssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Strukturerad, organiserad och lösningsfokuserad
Vi ser gärna att du även har
Erfarenhet av arbete med Teamtailor eller liknande ATS-system
Tidigare erfarenhet från en roll med ansvar för kalenderhantering eller möteskoordinering
Bakgrund från en tillväxtmiljö där du arbetat med att skala upp processer
Personliga egenskaperFör att lyckas i rollen tror vi att du är en kommunikativ och pålitlig person med en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du är strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du har den flexibilitet som krävs för att hantera en dynamisk arbetsmiljö. Din professionalism och serviceanda gör dig till en perfekt representant för Gekomm AB i kontakter med både framtida medarbetare och externa partners.
Vi erbjuder
En central och varierande roll i ett växande bolag
Möjligheten att påverka och forma två kritiska processer för verksamheten
En arbetsplats med professionell men sammanhållen atmosfär
Möjligheter till personlig och professionell utveckling
Fastlön med möjlighet till Bonus!
Placeringsort: Göteborg, Drakegatan 10
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
