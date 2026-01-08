Operations Manager

Gekomm AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-01-08


Visa alla administratörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gekomm AB i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm eller i hela Sverige

Om rollenPå Gekomm AB bygger vi framgången på rätt kompetens och effektiva processer. Vi söker nu en nyckelperson som ska vara ansvarig för den inledande fasen i vår talangrekrytering samt för den koordinering som möjliggör vår säljverksamhet. I denna centrala roll kombineras två strategiska funktioner: att vara Gekomms första möte med framtida talanger och att säkerställa en smidig mötesbokning för vår säljorganisation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rekryteringskoordinering:

Fungera som första intervjuperson och primär kontakt i rekryteringsprocessen för samtliga roller

Genomföra strukturerade screeningintervjuer och bedöma grundläggande matchning mellan kandidat och organisation

Hantera den administrativa processen från ansökan till urval i vårt ATS-system Teamtailor

Skapa och upprätthålla en positiv och professionell kandidatupplevelse från första kontakt

Samverka med rekryterande chefer för att säkerställa en effektiv processöverlämning

Mötes- och kalenderkoordinering:

Ansvar för den interna mötesbokningsfunktionen som stödjer våra Account Managers

Planera, schemalägga och koordinera möten med hög grad av noggrannhet och serviceorientering

Utveckla och förbättra processer för möteslogistik och kalenderhantering

Fungera som operativt stöd till säljavdelningen i allt som rör mötesplanering

Publiceringsdatum
2026-01-08

Profil
Erfarenhet av rekryteringsadministration, HR-samordning eller annan koordinerande roll med kundkontakt

Dokumenterad förmåga att hantera komplexa scheman och flera processer parallellt

Utmärkta kommunikationsfärdigheter och en förmåga att representera företaget professionellt

Starkt service- och relationsorienterat förhållningssätt

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Strukturerad, organiserad och lösningsfokuserad

Vi ser gärna att du även har

Erfarenhet av arbete med Teamtailor eller liknande ATS-system

Tidigare erfarenhet från en roll med ansvar för kalenderhantering eller möteskoordinering

Bakgrund från en tillväxtmiljö där du arbetat med att skala upp processer

Personliga egenskaperFör att lyckas i rollen tror vi att du är en kommunikativ och pålitlig person med en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du är strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du har den flexibilitet som krävs för att hantera en dynamisk arbetsmiljö. Din professionalism och serviceanda gör dig till en perfekt representant för Gekomm AB i kontakter med både framtida medarbetare och externa partners.
Vi erbjuder

En central och varierande roll i ett växande bolag

Möjligheten att påverka och forma två kritiska processer för verksamheten

En arbetsplats med professionell men sammanhållen atmosfär

Möjligheter till personlig och professionell utveckling

Fastlön med möjlighet till Bonus!

Placeringsort: Göteborg, Drakegatan 10
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7008119-1775845".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gekomm AB (org.nr 559190-3728), https://gekomm.teamtailor.com
Drakegatan 10 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gekomm

Jobbnummer
9674209

Prenumerera på jobb från Gekomm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gekomm AB: