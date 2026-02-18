Operations Leadership Development Program
Xylem Water Solutions Global Services AB / Elektronikjobb / Emmaboda Visa alla elektronikjobb i Emmaboda
2026-02-18
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xylem Water Solutions Global Services AB i Emmaboda
, Kalmar
, Kristianstad
, Malmö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill börja vårt treåriga traineeprogram till augusti 2026.
Om programmet
Målet med traineerogrammet är att utveckla dig till en framtida ledare till något av våra operativa områden. I programmet roterar du mellan olika verksamhetsområden där varje rotation sker med utgångspunkt från verksamhetens behov. Under programmets gång skaffar du dig färdigheter och erfarenhet inom ledarskap och du får en bred exponering för våra olika verksamhetsområden. Det kan till exempel vara inköp, Continuous Improvement, Supply planning, tillverkning eller produktionsteknik. Det praktiska arbetet varvas med utbildning, deltagande i vårt talangprogram samt Svenska handelskammarens traineeprogram. Du har även mentorsstöd för att vägleda dig genom programmet.
Programmet ingår i vårt globala "Operation Leadership Development Program" där du kommer få möjlighet att knyta kontakt och utbyta erfarenheter med andra traineer inom Xylem, både lokalt i Emmaboda och globalt.
Du kan själv välja vilken väg du vill gå - programmet erbjuder två spännande inriktningar: Supply Chain och Operations. Oavsett vilken du väljer får du en skräddarsydd upplevelse med rotationer och innehåll som ger dig rätt kompetens för din framtida karriär. Du arbetar på vår moderna industrianläggning i Emmaboda och resor kan förekomma under programmets gång.Publiceringsdatum2026-02-18Profil
Som deltagare i vårt program kommer du att möta nya situationer och utmaningar som ger dig möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Vi söker dig som är skicklig på att bygga nätverk och som värdesätter att vara öppen för nya perspektiv för att lösa problem och driva utveckling framåt.
Du har en avslutad akademisk examen på högskole- eller universitetsnivå inom Supply Chain, Industriell ekonomi eller Maskinteknik, alternativt tar examen sommaren 2026. Du har högst ett par års arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Information
Har du frågor är du välkommen att kontakta Daniel Långberg, Rekryterare, daniel.langberg@xylem.com
. Programmet börjar i augusti 2026.
Senaste ansökningsdag är 2026-02-28. Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg.
Representant för Unionen är Anna Skansfors, representant för Sveriges ingenjörer/Akademikerna är Jenny Johansson, 0471-24 70 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylem Water Solutions Global Services AB
(org.nr 556782-9253)
STÅLVÄGEN 2 (visa karta
)
361 80 LINDÅS Jobbnummer
9749728