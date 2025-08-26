Operational Software Asset Manager
2025-08-26
Vår kund är på en kraftig tillväxtresa inom samhällsnyttiga projekt. På denna resa spelar IT en väsentlig roll och de är nu i behov av en Operational Software Asset Manager "OPSAM".
Syftet med "OPSAM"-rollen hos vår kund är att hantera och optimera administrationen av programvarulicenser. Hålla reda på licensavtal och rättigheter för hanterade programvaruavtal. Detta inkluderar även synlighet för licenskostnader och omfördelning där det är tillämpligt.
OPSAM är ansvarig för all administration av programvaruinköp och licenshantering i samband med detta.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Management av programvaruinköp
Administrera och hantera i dialog med intressenter för att köpa och förnya programvarulicenser
Vid behov delta i förhandlingar med leverantör
Deltaga i dialoger om förnyelse av licenser
Rapportera och förbereda kommande förnyelser för intressenter.
Du kommer även arbeta med:
Registrering av avtal och licensrättigheter i SAM-verktyg, för att säkerställa att korrekt information om licenspositionen finns tillgängligHantera licensinköp och förnyelser
Säkerställa registrering av avtal och licenser
Förberedelse av licensförnyelser
Konsolidering av avtal
Kostnadsfördelning
Administration av inköpsorder
Utvärdera och kontinuerligt förbättra processerna för licenshantering
Registrera och underhålla licensavtal och rättigheter i SAM-verktyg. Stöd och underhåll av flytande licenser i SAM-verktyg.
Rådgivning och stöd i licensadministration.
Rapportera kommande licensförnyelser
Rapportera licenskostnader
En stimulerande arbetsmiljö erbjuds med möjligheter till utveckling.
Möjlighet att arbeta med moderna teknologier och lösningar.
Säkerhetsprövning krävs och du behöver vara svensk medborgare.
Heltidstjänst, arbetstiderna är helgfria vardagar samt beredskap enligt särskilt schema efter nödvändig inskolning.
Placeringen för denna tjänst är Linköping
Ansökan ska vara på svenska
Visst låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal.
