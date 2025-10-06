Operasångare
2025-10-06
Folkoperan håller allmän provsjungning
Provsjungningarna äger rum på Folkoperans scen den 10, 11 och 13 november 2025.
Vi vill att du som söker har operahögskoleutbildning, musikhögskoleutbildning eller motsvarande utbildning från annat land.
Ange i ansökan vad du vill sjunga (valfritt) och maila gärna in noter på arian om det inte tillhör standardrepertoaren. Du kan också lämna önskemål om provsjungningstid.
Välkommen med din ansökan med kortfattat CV till mia.gothe@folkoperan.se
senast den 15 oktober 2025.
Eftersom antalet provsjungningstider är begränsade kommer ett urval att göras.
E-post: mia.gothe@folkoperan.se
Arbetsgivare Folkoperan AB
Hornsgatan 72, Stockholm
118 21 STOCKHOLM
Folkoperan
Mia Göthe mia.gothe@folkoperan.se 0708720670
