Omvårdnadspersonal
2026-03-06
Vi På Osdal hemtjänst vill ge äldre en hjälpande och stödjande hand med allt i det dagliga praktiska, från städning till personlig omvårdnad.
ARBETSUPPGIFTER I arbetet som omvårdnadspersonal ingår att stödja individen att få en meningsfull vardag baserad på hans/hennes förmåga. Utifrån beviljat bistånd ges individuell omsorg och service till äldre i eget hem. I samråd med den äldre planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras arbetet. Du kommer att utföra hälso och sjukvårdsuppgifter instruktioner och delegering samt samverka i det gemensamma omsorgs- och vårdarbetet. I arbetet ingår också att aktivt delta i arbetsplatsens kvalitets- och utvecklingsarbete och att bedriva arbetet på ett kostnadsmedvetet sätt. Vi arbetar salutogent för att utföra en god och säker omsorg där omsorgstagaren genom delaktighet uppnår begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin livssituation. Så ansöker du
osdalhemtjanst@outloook.com
Arbetsgivare Osdalhemtjänst AB
Borås
